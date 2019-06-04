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Пуля-дура: Лобода представила горячий клип с постельными сценами (видео)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, заинтриговавшая недавно поцелуем с Александром Реввой, порадовала поклонников новой работой. Артистка представила клип на новую песню «Пуля-дура». В видео Светлана предстает в новых дерзких образах, в костюме скелета. В откровенных нарядах она демонстрирует свою шикарную фигуру.
Клип получился, как мини-фильм в стиле вестерн — с приключениями и любовными сценами.
Поклонникам пришлась по душе новая работа Лободы. Они называют ее самой лучшей из того, что ранее представляла Светлана.
«Не зря приходилось так долго ждать», «Светлана Сергеевна, что вы творите? Это шедевр. Это бомба», «А Лободе идет этот образ, но правда блондинкой ей лучше», «Лобода, вы большая молодец, клип мне понравился клип классный», «Каждый клип всё круче и круче бомбически! Успехов вам в вашей работе!», «Гениальна. Очень нравится всё её творчество, несмотря на то, что я парень. Спасибо, Светлана, за настроение и за эмоции!», — пишут в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что свой новый клип «Кабриолет» выпустил Сергей Шнуров.
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