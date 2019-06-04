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Предвыборную кампанию Зеленского финансировали "люди Януковича": что об этом известно
Журналисты-расследователи сделали неожиданное открытие — донорами предвыборной кампании Владимира Зеленского оказались бизнесмены Андрей Савченко и Игорь Дементьев, связанные с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его сыном Александром. Напомним, Янукович-старший обрадовался победе Зеленского на выборах и даже заговорил о возвращении в Украину.
Так, пишет theБабель, бизнес-партнер Александра Януковича Андрей Савченко (оба являются совледельцами предприятия по обслуживанию и ремонту автомобилей ООО «Десна — Н») перечислил в фонд Зеленского 1,5 млн гривен.
Еще 140 тысяч гривен перечислил в фонд некто Игорь Дементьев, который в 2012 году в качестве социолога работал на команду Сергея Арбузова и помог ему стать первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. А уже осенью 2014 года Дементьев стал первым заместителем председателя правления Всеукраинского банка развития, связанному с сыном Януковича.
Как известно, сам президент Украины Владимир Зеленский оценивал стоимость своей избирательной кампании в 80 млн гривен.
Напомним, 4 июня Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. Причем произошло это сразу же после «провидческих» сообщений росСМИ.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..