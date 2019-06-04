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"Безнаказанность убивает": в Украине проходят протесты из-за убийства 5-летнего мальчика в Переяславе (фото, видео)
В Украине с 19:00 по всей Украине активисты выходят под здания местных управлений полиции, требуя справедливого наказания за убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Акция получила название «Безнаказанность убивает».
Среди прочего протестующие требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
В сети появилось фото и видео из ряда областных центров.
Акция в Харькове
Во Львове люди начали собираться под местным управлением Национальной полиции еще утром.
Самой массовой стала акция в Киеве, где ее проводят второй день подряд. Напомним, 3 июня активисты принесли под стены МВД мягкие игрушки и свечи, однако на утро все они исчезли с тротуара.
Тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков наконец публично прокомментировал трагедию в Переяславе
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