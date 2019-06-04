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В Киеве с 4 по 8 июня планово отключат воду: адреса

«Киевводоканал» проводит плановый ремонт систем водообеспечения, чтобы добиться более надежной работы водопроводных сетей. Напомним, холодная вода в Киеве снова подорожает: озвучены цены и сроки. На этой неделе, с 4 по 8 июня с целью профилактики воду отключат по адресам:

4 июня

— до 1:30 5 июня — на улицах Грозненской, 18,2/5,2,4/21,6/22,6,8,8/21,10,12,14, Бакинской, 5,7,9,11,13,15,17/11, Чаплыгина, 1/3, 2/5, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/10, 12/12, 13/13, 14/15, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22, Бугорной, 1/7,2/9,3,4, 4а, 5,5а, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10/16, 11, 11/14, 12, 13/17,14,14/а, 15,16,16а, 17,17/а, 19,21,21/8, Полянской, 6/19,10/11,11/17, 12/12, 14/14, 16/10, 15/14, 17, 18, 19/10, 20, 21, 22, 23, 24, в переулках Бугорном, 2/6,3,3а, 4,4/1 и Чаплыгина, 1,2, 2/33, 3/1,3/2, 4,4а, 4б, 5, 6,7/1,8,9,9/2,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 (Шевченковский район);

— до 6:00 5 июня — на улице Подлесной, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Святошинский район);

5 июня

— с 9:00 до19:00 — на улице Туполева, 11а, 11 В, 13, 13а, 15 (Шевченковский район);

7 июня

— с 9:00 до 23:00 — на улице Щербаковского, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48а, 50/2, 54 (Шевченковский район);

8 июня

— с 19:00 до 7:30 — на улицах Сечевых Стрельцов, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 52а, 53, 57, 59, Павловской, 4, 6, 8, Ю. Коцюбинского, 20, переулке Бехтеровском, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15 (Шевченковский район).

Водоканал рекомендует заранее запастись водой.

Во вторник, 4 июня, из-за аварий на водопроводе временно отсутствует холодная вода в кранах на улицах:

— Любомирская, Бродовская, Витавская, Рыболовецкая, Целинная, Залужная (Голосеевский район), проспект Победы, 49а (Святошинский район).

По телефону диспетчерской 15−81, (044) 200−73−01 можно узнать ориентировочный срок устранения аварий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за аварий на сетях в восьми районах Киева отключили воду.



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