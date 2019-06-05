Украина

В бежевом костюме и кедах: Елена Зеленская показала фото из Брюсселя

Елена Зеленская сопровождает президента в ходе его первой зарубежной поездки в Брюссель, где уже успела побывать на официальных мероприятиях украинской делегации, а также познакомиться со столицей Бельгии. Краткий «отчет» первая леди выложила в своем Instagram.

«Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира»,— написала она.

Также Елена Зеленская поблагодарила за гостеприимство жен украинских чиновников в Брюсселе.

На фото видно, что для посещения центра ЕС мама 14-летней Саши и 6-летнего Кирилла выбрала бежевый костюм, а также белую блузу и белые кеды.

Пользователям понравился стильный вид Елены — в течение часа пост жены президента Украины собрал более 120 тысяч «лайков».

«Найкрасивіша», «Выглядите просто потрясающе», «Как же приятно смотреть на такую первую леди», «Какая стильная», «Найкраща перша леді!!!», «Найкрасивіша перша леді України», «Саме такою має бути сучасна перша леді: стильною та водночас елегантною», «Очень красивая первая леди», «Такая красивая», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что впервые Елена Зеленская появилась на публике в новом статусе 20 мая, когда новый президент Владимир Зеленский официально приступил к своим обязанностям. Для первого выхода в качестве жены президента она выбрала сдержанный наряд, лаконичный белый комплект-тройку: платье-миди и двубортный пиджак необычной формы с накидкой, прикрывающей плечи. К наряду она предпочла классические бежевые туфли-лодочки на каблуках. Завершили образ сдержанная прическа с собранными в аккуратный пучок волосами и золотые серьги. Тогда же образ Елены Зеленской в сети сравнили со стилем первой леди США Мелании Трамп.

Напомним, ранее Елена Зеленская в интервью рассказала, что пока не думала, чем конкретно будет заниматься в новом статусе. Она хотела бы, как и раньше, писать сценарии для «95 квартала», где проработала много лет вместе с мужем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения о том, что Украина готовится объявить дефолт, как это предлагал олигарх Игорь Коломойский.

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