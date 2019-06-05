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В Евросоюзе готовы к проведению саммита Украина-ЕС в Киеве: названа возможная дата
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве — 8 июля 2019 года. Об этом сообщили в администрации главы государства.
«Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время встречи Зеленский и Юнкер обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Евросоюза.
Зеленский в частности пообещал придерживаться стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО и заявил о готовности Украины выполнять взятые на себя обязательства, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.
Он поблагодарил ЕС за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и особую роль в сдерживании российской агрессии и преодолении ее последствий.
«Наша цель остается неизменной — освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил президент. Он также подчеркнул важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.
Юнкер, со своей стороны, заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ЕС Зеленскому назвали условия предоставления Украине 500 млн евро помощи.
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