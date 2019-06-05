- 01:57 Кокаин убивает: учительница проглотила пакетик с наркотиками и умерла в аэропорту
- 01:34 В ЕС Зеленскому назвали условия предоставления Украине 500 млн евро помощи
- 00:55 В Киеве в ночь на 5 июня временно изменились некоторые маршруты общественного транспорта
- 00:23 В бежевом костюме и кедах: Елена Зеленская показала фото из Брюсселя
- 00:01 Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти
- 04.06 23:45 Британка раскритиковала сериал "Чернобыль" из-за отсутствия темнокожих ликвидаторов и оказалась права
- 04.06 23:35 На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде прогремели взрывы: «возник полный хаос»
- 04.06 23:20 Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР
- 04.06 23:08 Мелания Трамп встретила принца Чарльза и Камиллу в алом платье за 7000 долларов от любимого бренда Меган Маркл
- 04.06 22:59 Бари Алибасов отравился жидкостью для промывки труб
- 04.06 22:41 Зеленский отреагировал на слухи о дефолте в Украине
- 04.06 22:27 Перед обыском оружие внезапно исчезло: что известно о расследовании убийства 5-летнего мальчика в Переяславе
В ЕС Зеленскому назвали условия предоставления Украине 500 млн евро помощи
Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС только после того как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе, сообщили в администрации главы государства.
Со своей стороны украинский президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.
«В этой связи европейскую сторону уведомили о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом», — сказано в сообщении.
Домбровскис также выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.
Напомним, в течение 2015−2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского Союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году — на 272,5 млн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский опровергает утверждения о том, что Украина готовится объявить дефолт, как это предлагал олигарх Игорь Коломойский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт