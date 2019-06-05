В ЕС Зеленскому назвали условия предоставления Украине 500 млн евро помощи

Украина

Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС только после того как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе, сообщили в администрации главы государства.

Со своей стороны украинский президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

«В этой связи европейскую сторону уведомили о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом», — сказано в сообщении.

Домбровскис также выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.

Напомним, в течение 2015−2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского Союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году — на 272,5 млн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский опровергает утверждения о том, что Украина готовится объявить дефолт, как это предлагал олигарх Игорь Коломойский.

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