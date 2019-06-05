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Бывшего генпрокурора Киргизии задержали за освобождение «вора в законе»
Бывшая генпрокурор Киргизии Аида Салянова задержана по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Об этом пишет Спутник со ссылкой на официальный сайт МВД страны.
Уточняется, что в данный момент Салянова уже находится изоляторе временного содержания. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.
Ранее по этому же делу были задержаны несколько врачей, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и экс-советник председателя службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев. Против них возбуждено дело о соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.
В 2006 году Батукаев был осужден на 18 лет и восемь месяцев за организацию массовых беспорядков в колонии в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат парламента Киргизии Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.
Спустя семь лет Батукаев был досрочно освобожден по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику, улетев на частном самолете в Чечню. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники Киргизии.
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