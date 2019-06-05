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Как женщине продлить молодость: британские диетологи назвали самые полезные для этой цели продукты

Самые известные британские диетологи-нутрицитологи рассказали, какие продукты необходимы женщинам, которые хотят сохранить молодость как можно дольше. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сложные углеводы. Так, врач-диетолог Меган Росси сообщила, что женщинам нужно обязательно употреблять в пищу сложные углеводы. По словам специалиста, слишком малое количество этих веществ и тем более отказ от углеводов могут поспособствовать развитию заболеваний кишечника. Чтобы организм получал достаточно сложных углеводов, эксперт считает необходимым употреблять не менее 30 разных растительных продуктов в неделю.

Ферментированные продукты. Диетолог Джеклин Колдуэлл-Коллинз поясняет: продлению молодости содействуют прежде всего продукты, улучшающие состояние кишечной микрофлоры, с которым тесно связаны иммунитет и когнитивное здоровье, два важнейших фактора в борьбе со старением. Эксперт советует обязательно включить в рацион ферментированные продукты: кефир, квашеную капусту, кимчи, чайный гриб. В них содержатся полезные бактерии, клетчатка и пробиотики, — словом все, что оздоровляет кишечник.

Жир. Еще один специалист-диетолог, Джейн Кларк, считает, что в питании женщин, которые хотят долго выглядеть молодо и свежо, обязательно должен присутствовать жир. Но жир полезный. Таким организм обеспечивают авокадо, оливковое масло, рыба, орехи.

Кроме того, специалисты рассказали, от каких продуктов женщинам лучше отказаться, если хочется долго не стареть.

Это, прежде всего, обезжиренные и диетические продукты. В их составе содержатся стабилизаторы, эмульгаторы, подсластители, угнетающие иммунитет.

Рафинированное растительное масло. Под воздействием высоких температур в процессе готовки структура такого масла изменяется, и из него выделяются альдегиды, которые могут способствовать развитию рака и болезней сердца. Для кулинарии диетологи советуют использовать оливковое или топленое масло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралийская модель Донна Омански рассказала, как ей удается в 53 года сохранять подтянутую фигуру без пластических операций. Модель уже пять лет не ест продукты животного происхождения. Она каждый день пьет зеленый чай, отмечая, что никогда в жизни не пробовала кофе. Всем, кто стремится добиться модельных параметров, австралийка рекомендует диету с высоким содержанием клетчатки.

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