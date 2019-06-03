Здоровье

Британские диетологи поделились новыми правилами питания, которым, как они утверждают, должна следовать каждая заботящаяся о своем здоровье женщина. Среди прочего специалисты опровергли и ряд мифов, касающихся правильного выбора продуктов. Их мнение приводит английское издание Daily Mail.

Так, диетолог Меган Росси из Королевского колледжа Лондона призывает не исключать из своего рациона углеводы — несмотря на то, что в последнее время это весьма популярный тренд. По мнению доктора Росси, углеводы и цельнозерновые продукты необходимы для здоровья кишечника и для нормального функционирования полезных микробов, проживающих в нашем организме. А разнообразная, здоровая микрофлора кишечника связана со здоровьем практически любого органа нашего тела, включая кожу, мозг и сердце. Клетчатка, содержащаяся в растительной пище, служит питанием для бактерий. Доктор рекомендует употреблять не менее 30 различных продуктов растительного происхождения в неделю, добавляя в рацион гречку, пшено, ячмень, киноа и прочие продукты помимо более привычных англичанам овсянки и пшеницы, а также есть разные овощи и фрукты. Каждый тип бактерий «предпочитает» свои растительные вещества. Поэтому, чтобы «прокормить» их всех как следует, диета должна быть разнообразной.

Также диетолог призывает не принимать антибиотики без крайней на то необходимости, так как они уничтожают не только вредную, но и полезную микрофлору.

Эксперт по пищеварению Джеклин Колдвелл-Коллинз рекомендует, чтобы завтрак обязательно включал в себя овощи. Обычно люди едят овощи на обед или на ужин. Но для того, чтобы ежедневно получать необходимое количество овощей, нужно есть их также и утром. К тому же по утрам пища переваривается лучше, чем вечером, что связано с естественным суточным ритмом метаболизма. Чаще всего на завтрак готовят каши, но сама Джеклин подает своей семье брокколи, шпинат или цветную капусту с яйцами и специями. А также свежевыжатые соки. При этом врач не советует увлекаться добавлением в соки шпината и капусты кале, так как эти овощи имеют гойтрогенный эффект — подавляют деятельность щитовидной железы, препятствуя производству ее гормонов. При термической обработке эти вещества распадаются. Добавлять в салаты сырой шпинат, капусту кале и другие темно-зеленые овощи можно время от времени. А для соков лучше использовать светло-зеленые овощи — в том числе огурцы, сельдерей, укроп. Хорошо также использовать свеклу, морковь и имбирь.

Колдвелл-Коллинз также призывает употреблять «ферментированные продукты» — в том числе кефир, квашеную капусту и прочее. Процесс ферментации облегчает процесс впитывания организмом питательных веществ. А содержащиеся в таких продуктах бактерии способствуют лучшему пищеварению. Джеклин также ест пророщенные семена — настоящий кладезь питательных веществ.

Диетолог Амелия Фрир, в число клиентов которой входит Виктория Бекхэм, дает на первые взгляд странный совет не есть слишком много фруктов. Хотя многие уверены, что фрукты полезны и есть их нужно как можно больше, Амелия говорит, что сама она ест не больше двух-трех порций фруктов в день и старается распределять их между основными приемами пищи, чтобы свести к минимуму инсулиновый ответ. Если в один присесть поглотить пять фруктовый порций сразу, то уровень инсулина повысится из-за большого содержания в фруктах сахаров.

Фрир также признается, что никогда не покупает так называемых «диетических продуктов» (к примеру диетических йогуртов с пониженным содержанием жира), так как это рекламный трюк, который вводит потребителей в заблуждение. «Когда производитель убирает ключевой ингредиент, к примеру жировой компонент натурального йогурта, его заменяют другими составляющими, чтобы сохранить вкус и текстуру — такими, как стабилизаторы, эмульгаторы, подсластители или сахар. Конечный результат получается не более „диетическим“, чем нормальный продукт, и даже еще менее полезным», — говорит эксперт.

Амелия также считает, что помимо диеты важно также много двигаться, хорошо спать и стараться избегать стрессов. Сама она носит специальный браслет, позволяющий ей отслеживать число сделанных шагов. И старается, чтобы этот показатель не снижался ниже 10 тысяч шагов в день. Она также трижды в неделю занимается йогой и плаванием, а также медитирует по 20 минут дважды в день.

Специалист по биодобавкам Генриетта Нортон призывает никогда не покупать дешевые добавки и витамины, так как они сделаны из синтетических веществ и плохо усваиваются организмом. По ее словам, структура витаминов напоминает лоскутное одеяло, где много разных лоскутков соединяется воедино. Но, если вещество создано синтетически, производитель воспроизводит лишь небольшое количество таких лоскутков — и тело не распознает их.

Нортон также говорит, что слишком большие дозы витаминов и минералов опасны. Так, если принимать чересчур много витамины D, ухудшится способность абсорбировать минералы и это может привести к вымыванию кальция из костей. А слишком большие дозы синтетического кальция ведут к тому, что он накапливается в мягких тканях. В том числе и окружающих сердце — а это ведет к риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт также говорит, что питается строго три раза в день и не перекусывает между приемами пищи, поскольку тело подчиняется суточным ритмам и устроено так, чтобы принимать пищу в определенное время, а не целый день. Иначе могут развиваться воспалительные процессы. Любители частых перекусов, как показали результате исследований, чаще страдают от лишнего веса, нарушений обмена веществ и сна, а также быстрее стареют по сравнению с теми, кто принимает то же количество калорий, но три раза в день, в определенное время.

Нортон также ратует за здоровый сон, который является важной частью регуляции нашей физиологии. «Вы можете соблюдать отличную диету, но, если будете испытывать недостаток сна, это повлияет на то, как ваше тело будет вступать в контакт с тем, что вы едите», — предупреждает специалист. Сон влияет на выработку гормонов, обмен веществ, уровень сахара в крови. Во время сна вырабатывается мелатонин, который помогает пищеварению и регулирует 700 разных генов, которые ответственны на воспаления и деградацию ткани.

Джейн Кларк, которая работает диетологом более 30 лет и первой в Британии открыла частную практику, управляя специализированной лондонской клиникой, считает полезным пить кофе, так как это предотвращает старческое слабоумие и защищает кровеносные сосуды.

Она также советует не сокращать в рационе количество жиров, которые приносят организму много пользы — в том числе и помогают усваивать витамины. Кларк сама ест сыр, сливочное и оливковое масло, авокадо, жирную рыбу, орехи. Омега-3 жирные кислоты важны для здоровья мозга и сердца. Они защищают клетки, ограничивают ущерб, который причиняют свободные радикалы, подавляют воспаления, которые в свою очередь могут приводить к раку, деменции и болезням сердца.

Врач также никогда не ест фастфуд, даже если очень голодна. В нем содержатся транс-жиры, которые вредны для здоровья. Она также советует есть медленно, не заглатывая пищу, а наслаждаясь процессом. Тогда тело сможет переварить еду надлежащим образом.

Доктор Ди Бреретон-Пател дает несколько неожиданный совет: избегать подсолнечного масла. «Я никогда не использую рафинированные растительные масла — такие, как подсолнечное, кукурузное, соевое, так как их молекулярная структура меняется при высоких температурах, которым они подвергаются при готовке, и они высвобождают альдегиды — вещества, имеющие отношение к раку, слабоумию, и сердечно-сосудистым заболеваниям». — утверждает она. По мнению диетолога, более стабильными, а значит, и полезными, являются оливковое масло, кокосовое, сливочное и топленое. И что насыщенные жиры несправедливо «демонизируют».

Бреретон-Пател также следит за количеством калорий. «Лишний вес стоит на втором месте после курения в списке причин рака, которые можно было бы предотвратить. И есть тесная связь между ожирением и диабетом 2-го типа. Люди часто спрашивают, следует ли им есть много белка или мало жира, но исследования показали, что общее количество калорий и качество еды важнее», — говорит эксперт.

А специалист по питанию Аманда Гамильтон предупреждает, что не следует есть после девяти часов вечера. Иначе организм за ночь не успеет отдохнуть и восстановиться, так как будет вынужден заниматься перевариванием пищи. Также Аманда устраивает себе ежегодно «голодные» разгрузочные дни, когда ест только супы и соки с добавлением клетчатки.

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