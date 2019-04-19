Как сохранить здоровье и молодость: простые советы от личного врача Елизаветы II

Здоровье

Королеве Великобритании Елизавете II уже 92, но она все еще участвует в принятии важнейших решений по управлению страной и за год успевает посетить несколько тысяч светских и деловых встреч («ФАКТЫ» сообщали, что на днях королева раздавала традиционную предпасхальную милостыню) и. Залог ее хорошего самочувствия — не только отменное здоровье, но и профессиональная помощь. Личный диетолог Елизаветы II доктор Мосараф Али издал книгу «Практики Востока и Запада для здоровья и долголетия». Это базовые принципы здорового образа жизни, на которые ориентируются члены королевской семьи. Они не так уж сложны и вполне подходят для каждого.

Доктор Али уверен: организм здорового человека со многими проблемами в состоянии справиться сам. В здоровом теле простуды, порезы, незначительные воспаления, травмы и даже переломы проходят быстро и с минимальным участием врачей. При правильном образе жизни 80 процентов болезней не требуют вмешательства врачей. Поэтому следует содержать свое тело в порядке.

Признаки отличного здоровья

По мнению доктора Али, здоровый человек просыпается бодрым, активно проводит свой день и устает только к вечеру.

Ровная спина: значит, кости, мышцы и нервы организма в порядке.

Здоровый сон: человек легко засыпает и крепко спит.

Ясный взгляд: он говорит о хорошем кровообращении.

Хороший аппетит: здоровые люди не испытывают к еде ни отвращения, ни сильного пристрастия, питаются регулярно и с удовольствием.

Морщины, круги под глазами и другие изъяны не всегда говорят о проблемах, ведь у всех людей разные гены и физиологические особенности, которые определяют скорость старения и выраженность его признаков. Однако если вы стали быстрее уставать, хуже спать, меньше есть или, наоборот, переедать — это повод обратиться к врачу.

Как достичь правильной осанки

Доктор Али в своей книге советует простое упражнение, которое поможет держать спину ровно, так называемую технику Александра: сидя или стоя, держите голову прямо — представьте, что кто-то тянет ее вверх. Отведите плечи назад так, чтобы было комфортно. Поднимайте подбородок, пока не почувствуете, что из мышц плеч и шеи ушло напряжение. Регулярное повторение техники Александра позволит сформировать правильную осанку.

Советы по питанию

По возможности выбирайте натуральные продукты.

Лучше есть свежие фрукты и овощи вместо консервированных.

В рационе должно быть достаточно белка — животного и растительного. Красное мясо лучше заменить курятиной и индюшатиной.

Пить полезно не только фруктовые, но и овощные или смешанные соки — из моркови, сельдерея, яблока и имбиря.

Важно ежедневно выпивать шесть—восемь стаканов воды.

Лучше отказаться от дрожжевых продуктов, жареных блюд, сыра, грибов и цитрусовых (кроме апельсинов и мандаринов).

Солить блюда надо как можно меньше.

Раз в неделю полезно устраивать разгрузочный день: есть фрукты, овощные супы и пить воду.

Важны не только количество и качество потребляемой пищи, но и время ее приема, считает доктор Али.

Завтрак. Выбирайте легкие, но богатые белком продукты: яйца, миндаль, творог, которые дополнят фрукты, каши, йогурты.

Обед. Самый калорийный прием пищи, содержащий овощи, белки и углеводы. Это могут быть, например, салат, индейка на пару и картофель, также допустим не слишком сладкий десерт.

Ужин. Желательно закончить есть до 19—20 часов. Ужин не должен включать острой, тяжелой пищи и сладостей, которые долго перевариваются и ухудшают сон.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали простые советы специалистов для тех, кто хочет похудеть.

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