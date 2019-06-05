Скандал на «Битве экстрасенсов» в РФ: победительница оказалась … мужчиной

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Джулия Ванг, победительница пятнадцатого сезона российской «Битвы экстрасенсов» сделала неожиданное заявление: оказывается, генетически она мужчина. Ведьма огласила, что у нее синдром Морриса, передает eg.ru.

На своей странице в InstagramДжулия Ванг написала: «Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса», — написала она, говоря о себе в мужском роде.

Издание отмечает, что в последнее время Джулия Ванг изменилась до неузнаваемости: сначала она похудела, а после коротко подстриглась и стала напоминать мужчину. Ведьма говорила о себе в мужском роде, но на вопросы поклонников отвечала, что она не трансгендер. И только сейчас Джулия рассказала о своем диагнозе.

Из всех победителей шоу Ванг оказалась наиболее запоминающейся. Ей удается приковывать к себе внимание и после окончания проекта.

«Я пошел на шоу ради своего любимого», — призналась она.

Кроме того, Ванг открыла поклонникам тайну, что образ секс-блондинки в экстравагантных нарядах был придуман продюсерами шоу. По ее словам, в обычной жизни она совсем другой человек, у нее нет никаких способностей и она никогда никому не помогала.

«Я помог миллионам людей, и никто из них меня не благодарил. Лишь одна девушка, я вылечил ее брата со второй степенью рака желудка. Брал отказных»,— заверила Ванг.

Как известно, синдром Морриса — врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

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