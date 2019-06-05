- 07:22 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 07:21 Правила пеших прогулок: как и сколько надо ходить, чтобы укрепить здоровье и похудеть
- 07:19 Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти
- 06:51 Скандал на «Битве экстрасенсов» в РФ: победительница оказалась … мужчиной
- 06:45 Британка раскритиковала сериал "Чернобыль" из-за отсутствия темнокожих ликвидаторов и оказалась права
- 06:42 Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн матчи финального турнира Лиги наций
- 06:40 В бежевом костюме и кедах: Елена Зеленская показала фото из Брюсселя
- 06:35 Троллинг высокого класса: Елизавета II встречала Трампа в "особенной" короне с 96 рубинами
- 06:19 Прогноз погоды на 5 июня: дожди со шквалами и жара
- 05:55 Сериал-сенсацию «Чернобыль» покажут на украинском ТВ: стали известны детали
- 05:31 Как женщине продлить молодость: британские диетологи назвали самые полезные для этой цели продукты
- 04:58 Корабли НАТО войдут в июле в Черное море: Столтенберг назвал причину
Скандал на «Битве экстрасенсов» в РФ: победительница оказалась … мужчиной
Джулия Ванг, победительница пятнадцатого сезона российской «Битвы экстрасенсов» сделала неожиданное заявление: оказывается, генетически она мужчина. Ведьма огласила, что у нее синдром Морриса, передает eg.ru.
На своей странице в InstagramДжулия Ванг написала: «Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса», — написала она, говоря о себе в мужском роде.
Издание отмечает, что в последнее время Джулия Ванг изменилась до неузнаваемости: сначала она похудела, а после коротко подстриглась и стала напоминать мужчину. Ведьма говорила о себе в мужском роде, но на вопросы поклонников отвечала, что она не трансгендер. И только сейчас Джулия рассказала о своем диагнозе.
Из всех победителей шоу Ванг оказалась наиболее запоминающейся. Ей удается приковывать к себе внимание и после окончания проекта.
«Я пошел на шоу ради своего любимого», — призналась она.
Кроме того, Ванг открыла поклонникам тайну, что образ секс-блондинки в экстравагантных нарядах был придуман продюсерами шоу. По ее словам, в обычной жизни она совсем другой человек, у нее нет никаких способностей и она никогда никому не помогала.
«Я помог миллионам людей, и никто из них меня не благодарил. Лишь одна девушка, я вылечил ее брата со второй степенью рака желудка. Брал отказных»,— заверила Ванг.
Как известно, синдром Морриса — врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: коммунисты сравнили ее выход с уничтожением памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...