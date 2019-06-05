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Путин — это животное: на Западе рассказали, почему Украине нельзя идти на компромиссы с Россией
Президент России Владимир Путин хочет абсолютной победы и Украине не стоит идти с ним на компромиссы. Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант.
«Компромисс может быть политическим решением, если другая сторона показывает хотя бы малейшее стремление к компромиссу. Но я не вижу никакого намека на компромисс от Путина — он хочет абсолютной победы. Компромисс для него — это показатель слабости. Он из КГБ», — заявил он, пишет «Апостроф».
По словам эксперта, в КГБ СССР Путина научили быть безжалостным и убивать людей, которые ему не нравятся.
«Надо обращаться с животным так, как с животным. Лиса не идет на компромисс, бык не идет на компромисс. Путин — это животное. Это не человек в том смысле, который мы знаем — и он доказывает это снова и снова», — уверен Грант.
Как писали «ФАКТЫ», эксперт призвал Украину найти способ борьбы против президента РФ Путина в самой России. Только таким образом можно решить вопрос с Крымом и Донбассом.
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