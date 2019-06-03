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«Проблема – Россия сама по себе»: британский эксперт рассказал, как Украине одолеть Путина
Украине необходимо найти способ борьбы против президента РФ Владимира Путина в самой России. Только таким образом можно решить вопрос с Крымом и Донбассом. Такое мнение в интервью «Апострофу» выразил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего, британский полковник Глен Грант.
«Донбасс, Азов и Мариуполь — это симптомы проблем. Мы должны бороться с самой проблемой, а не с симптомами. Проблема — это Россия сама по себе и российское общество. И пока мы не найдем новый способ настроить российское общество против Путина в самой России, мы будем идти тем же путем годами, пока Путин не умрет от старости. Надо абсолютно новый подход к взаимодействию с Россией. Нам надо прекратить разговаривать с Россией на разных языках. Они думают о том, что их величие — это величие Советского Союза после Второй мировой войны. У нас другая история. Много россиян есть в интернете, за рубежом», — уверен эксперт.
К примеру, можно привлекать тех, что в Израиле, США, на Кипре. Но стратегии привлечения российской диаспоры сейчас нет. А они присылают большую часть денег в Россию — у каждого из них есть бабушка. Так же надо сделать и с жителями Донбасса — убедить их, что они украинцы — не россияне. Что Россия — это страна прошлого, не будущего.
По мнению Глена Гранта, у Украины нет других вариантов.
«У вас нет альтернативы — или вы идете с Россией лоб в лоб, используя все возможные средства, или вы проиграете, а Россия продолжает свои преступления, проходит из Азова в Черное море и захватывает территории кусок за куском», — добавляет эксперт.
Такая линия поведения продиктована еще и тем, что Путин на данный момент не готов отказаться от своих требований: украинские пленные до сих пор в тюрьмах, россияне преследуют татар в Крыму. И нет знаков с российской стороны вообще, пока новый украинский президент не пойдет на компромисс.
«Но это трудный и важный вопрос, потому что я не думаю, что страна согласна на компромисс. Можно было бы сказать: „Мы признаем, что Крым ваш, только оставьте Донбасс“. И Путин может провозгласить победу. Пока он пользуется поддержкой в России, никто ничего не сможет сделать. Никакая жестокая политика не гарантирует никаких изменений, потому что президент не имеет никакого инструмента, как и армия оружия, чтобы решить этот вопрос», — полагает эксперт.
Решением, по его мнению, было бы усиление вооруженных сил, с тем, чтобы Путин потерял контроль над Азовским морем, а Украина захватила Керченский мост — тогда он подумал бы, что делать. То же самое и на Донбассе — если бы он увидел, что войска разбегаются и не способны воевать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политик и бизнесмен Константин Боровой считает, что Путин настолько неадекватен, что может в любой момент бросить свои войска на Киев.
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