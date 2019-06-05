Желающие договариваться с Россией о мире на Донбассе — играют с огнем, — ветеран АТО

Украина

Накануне выборов в Верховную Раду все чаще стали звучать заявления политиков разного калибра о необходимости переговоров с Россией по поводу мира на Донбассе. Так, в соцсетях растет вал возмущения словами мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заявил, что перед Россией нужно покаяться и начать прямые переговоры со страной-агрессором. «Считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга», — заявил Кернес.

Ветеран АТО, популярный блогер, автор книги «Кофе с привкусом пепла» Алексей Петров в разговоре с «ФАКТАМИ» объяснил, в чем кроется опасность тех самых прямых переговоров с Путиным.

— В последнее время ряд украинских политиков сделали заявление о необходимости прямых переговоров с Россией. Так, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал украинцев покаяться, Юлия Тимошенко фактически поддержала идею главы Совфеда РФ Матвиенко о том, чтобы «начать переговоры с чистого листа». В чем опасность таких переговоров для Украины?

— Мы сейчас наблюдаем то, как война проходит мимо некоторых политиков. Эта война не находится в их голове, — говорит Алексей Петров. — Нет, я, конечно, понимаю, что у какой-нибудь семейной пары рано или поздно может возникнуть такой момент, когда супруги скажут друг другу: «Давай начнем с чистого листа. Забудем семейные обиды». Но Украина с Россией — не семейная пара. У нас идет война. У нас миллионы переселенцев, тысячи убитых. Это не просто семейная ссора.

Если мириться «с чистого листа», то куда деть оккупированный Крым, куда деть Донбасс, людей, которые там погибли? Мы что, все это должны забыть? Извините, в АТО принимали участие более 300 тысяч бойцов. Они не дадут забыть про цену, которую мы платим за нашу независимость. Думаю, что те, кто предлагают мир через прямые переговоры с Путиным, — сейчас играют с огнем.

— Хорошо. Мы не будем вести переговоры с Россией. Какие, на ваш взгляд, есть пути возвращения Донбасса? Может ли принести успех военная операция?

— Военная операция станет возможной лишь тогда, когда будут исчерпаны все политические возможности. В идеале Россия должна просто сказать: «Мы уходим из Украины» — и уйти. Все. Но чтобы это произошло — нужно, чтобы общество в Украине было как никогда единым. Увы, сейчас у нас далеко не так. Если мы начнем сейчас отвоевывать Донбасс военным путем, можем потерять сотни тысяч украинских воинов. Поэтому я считаю, что в первую очередь для начала нужно использовать все политические возможности для деоккупации сначала Донбасса, а потом и Крыма. Как бы то ни было, идти в наступление ради возвращения территорий, мы пока не готовы.

— Вы воевали на Донбассе. Расскажите о настроениях мирных жителях, которые проживают на прифронтовых территориях. Мы сможем вернуть не только территории?

— Я считаю, что нужно бороться за наших граждан на Донбассе, даже если это будет всего один человек, у которого дома висит украинский флаг. За каждого гражданина, который ждет Украину, надо бороться. Он живет в таких условиях, когда не знает, когда в его огород может прилететь снаряд со стороны псевдореспублик. И ладно, если в огород. А если в дом? На Донбассе очень много людей ждут возвращения Украины. Даже среди тех, кто раньше ратовал за боевиков.

— Ну, а что же делать с теми, которые не ждут Украину?

— Тех, кто смотрят в сторону «русского мира», я бы свозил на экскурсию куда-нибудь, в Черновцы или Ивано-Франковск. Чтобы они посмотрели, как живут люди. Мне почему-то кажется, что после такой экскурсии многие изменили бы свое мнение об Украине.

— Очевидно, что в украинском политикуме сейчас начнут поднимать головы те, кто поддерживал сепаратистов. Только если раньше они делали это скрытно, то теперь уже не прячутся. Как с этим бороться?

— Они уже поднимают головы. Как бороться? Внеочередные выборы в Верховную Раду для меня сейчас — это второй бой за Украину. Очень важно, чтобы сейчас в парламент прошло большинство из проукраинских сил. Если победят пророссийские силы — это выльется в большую проблему. Отмена проевропейского курса может дорого стоить нашей стране. Надо научиться адекватно воспринимать те перемены, которые происходят в Украине.

Ну вот, смотрите. Некоторые силы, которые смотрят в сторону России, сейчас говорят: нужно, в случае победы на выборах отменить языковой закон. Мы с вами сейчас на этом интервью говорим по-русски. Кто нас будет арестовывать?

Это все популизм. Будем бороться на этих парламентских выборах именно за Украину.

Ранее западный эксперт рассказал, почему Украине нельзя идти на компромиссы с Россией. А известный журналист Айдер Муждабаев констатирует, что никогда в мировой истории оккупированные территории не возвращались сами. Их вынужденно возвращали государства-агрессоры, проиграв «горячую» (Германия) или холодную (СССР) войну.

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