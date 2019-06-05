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Украина

Сеть впечатлило фото масштабной грозы в Запорожье

9:13 5 июня 2019 391
Гроза
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало фото сильной грозы, сделанное в Запорожье. Пользователи соцсетей в восторге от фотографии.

«Сегодня сфотографировал грозу в Запорожье», — написал пользователь, опубликовавший фотографию в Twitter.

«Невероятно!» — написал один из пользователей в комментариях к фото.

«Вот если бы ты сфотографировал как ватника молния спалила… А так фото как фото, ну мигает)», — добавил другой.

«Вау! Мечтаю сделать такое фото:)», — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», 5 июня синоптики прогнозируют в Украине грозы во многих областях. Так, в Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

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