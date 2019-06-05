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К силовому сценарию не готовы: ветеран АТО рассказал, как Украина может вернуть Донбасс
В Украине пока что не готовы к военной операции на Донбассе по освобождению оккупированных Россией территорий, которая может повлечь за собой огромные потери в ВСУ.
Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал ветеран АТО, популярный блогер, автор книги «Кофе с привкусом пепла» Алексей Петров. По его словам, военная операция на Донбассе станет возможной лишь после исчерпания всех политических возможностей.
«В идеале Россия должна просто сказать: „Мы уходим из Украины“ — и уйти. Все. Но чтобы это произошло — нужно, чтобы общество в Украине было как никогда единым. Увы, сейчас у нас далеко не так», — считает ветеран.
По словам Алексея Петрова, в нынешних условиях попытка освобождения отдельных районов Луганской и Донецкой области может повлечь за собой сотни тысяч потерь у ВСУ. Он считает, что Украина должна для начала использовать все политические возможности для деоккупации сначала Донбасса, а потом и Крыма. «Как бы то ни было, идти в наступление ради возвращения территорий, мы пока не готовы», — добавил ветеран АТО.
Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Желающие договариваться с Россией о мире на Донбассе — играют с огнем».
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