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"Совок" никуда не делся: в сети ярко отреагировали на конец сериала "Чернобыль" от HBO
Трагедия на ЧАЭС, которую в сериале «Чернобыль» воссоздал телеканал НВО, показала построенную на лжи советскую систему, которую украинцы до сих пор не могут из себя изжить.
Об этом в социальных сетях пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий, поделившийся своими впечатлениями от просмотра завершающего эпизода мини-сериала. «Система, целиком построенная на лжи. Совок в своей высшей, совершенной форме развития. Чернобыль как катализатор всех этих ужасных проявлений. И ужас советского влияния на украинскую нацию: Голодомор, репрессии, война, Чернобыль. Последнее будет влиять на нас еще веками», — пишет он на своей страничке в Facebook.
По мнению Алексея Голобуцкого, этот самый «совок» до сих пор никуда не делся: «Его изотопы тоже переходят в следующие поколения и распадаются очень медленно. Мы боимся все эти годы посмотреть в зеркало. И вот англосаксы суют нам этим зеркалом в лицо. Пока не будет правды — не будет и Украины».
Эксклюзивный материл о съемках сериала читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Где в Украине снимали сериал „Чернобыль“: главные локации».
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