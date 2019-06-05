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Индийский Олег Винник покорил сеть зажигательным танцем (видео)
Звезда Болливуда Ранвир Сингх покорил поклонников зажигательными танцами и яркими образами в индийских фильмах. Красавец-актер со спортивной фигурой и яркой внешностью пользуется огромной популярностью у женщин. Он тщательно следит за своей внешностью, часто меняя образы. Но главный из них — герой-любовник. Ранвир томно смотрит в кадр, соблазняет сексуальными танцами. Видео с актером набирает миллионы просмотров в сети.
Поклонники заметили, что он чем-то напоминает украинского секс-символа Олега Винника.
33-летний индийский актер долго добивался славы. Окончив колледж в Мумбае, он отправился в США, где получил степень бакалавра искусств в Университете Индианы. Он долго и безуспешно ходил по кастингам, работал копирайтером, помощником режиссера, пока не получил звездную роль в фильме «Свадебная церемония». После чего роли посыпались на него одна за другой. Сейчас он является одним из самых популярных артистов в Индии.
В 2013 году на съемках фильма «Рам и Лила» Ранвир познакомился с актрисой и моделью Дипикой Падукон. В 2018 году звездная пара сыграла роскошную свадьбу.
Напомним, что Светлана Лобода в новом клипе «Пуля-дура» показала зажигательные танцы на столе.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что продюсер Олега Винника прокомментировал слухи о возможном походе артиста в политику.
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