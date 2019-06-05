- 13:55 В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка с 1 июля
- 13:55 Дожди и жара выше +30: синоптик рассказала о погоде 6 июня
- 13:55 Шоу начинается: после прихода партнера Зеленского у СБУ появился аккаунт в Instagram
- 13:53 Без Путина: королева Елизавета, Трамп и лидеры Европы на церемонии в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
- 13:34 На железнодорожном вокзале в Киеве наконец упорядочили парковку: появились свежие фото
- 13:29 Надо действовать: Портников обратился к Зеленскому по поводу мира с Россией
- 13:21 В Киеве «заминировали» Институт рака: эксклюзивные фото
- 13:19 Для Гааги: на Донбассе нашли российское оружие и амуницию
- 13:13 Дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC
- 13:11 "Это карма": в России мэр споткнулась и упала во время осмотра улиц города
- 13:07 Доллар и евро продолжают дорожать: когда это прекратится
- 12:58 Сенченко — политикам: Даже не пытайтесь торговать Крымом
Без Путина: королева Елизавета, Трамп и лидеры Европы на церемонии в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии (фото, видео)
На южном берегу Англии, в Портсмуте, состоялись торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии — десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года. Портсмут был главной точкой отправки солдат десантной операции, способствовавшей завершению войны, когда 156 тысяч американских, британских, канадских и других союзных войск высадились на берегах северной Франции.
В церемониях приняли участие королева Великобритании Елизавета II, ее наследник принц Чарльз, премьер-министр страны Тереза Мэй (это ее последнее официальное мероприятие перед грядущей отставкой), президент США Дональд Трамп и его жена Мелания (которые завершают государственный визит в Великобританию), а также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер Джастин Трюдо и прочие мировые лидеры. В торжестве, как пишет Daily Mail, также приняли участие ветераны войны.
Президент России Путин, как сообщает «Укринформ», впервые, начиная с 2004 года (когда отмечалось 60-летие высадки в Нормандии), в этом году на событие приглашен не был. При этом Владимир Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м — уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины.
Королева Елизавета прибыла на празднование в розовом пальто и шляпке, Тереза Мэй предпочла зеленый и белый цвета, Мелания Трамп была в элегантном наряде сливочного оттенка, а Ангела Меркель — в традиционном для нее темном брючном костюме.
Торжества продолжатся 6 июня во Франции.
фото Getty
Фото Daily Mail
The Queen was introduced to leaders by the Prime Minister @10DowningStreet — each representing the allied nations that took part in D-Day. #DDay75 pic.twitter.com/8rQ5I0gTBZ— The Royal Family (@RoyalFamily) 5 июня 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета II встретила Трампа и его жену в Букингемском дворце.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...