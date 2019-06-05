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Без Путина: королева Елизавета, Трамп и лидеры Европы на церемонии в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии (фото, видео)

13:53 5 июня 2019 21
Королева, принц Чарльз и мировые лидеры
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На южном берегу Англии, в Портсмуте, состоялись торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии — десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года. Портсмут был главной точкой отправки солдат десантной операции, способствовавшей завершению войны, когда 156 тысяч американских, британских, канадских и других союзных войск высадились на берегах северной Франции.

В церемониях приняли участие королева Великобритании Елизавета II, ее наследник принц Чарльз, премьер-министр страны Тереза Мэй (это ее последнее официальное мероприятие перед грядущей отставкой), президент США Дональд Трамп и его жена Мелания (которые завершают государственный визит в Великобританию), а также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер Джастин Трюдо и прочие мировые лидеры. В торжестве, как пишет Daily Mail, также приняли участие ветераны войны.

Президент России Путин, как сообщает «Укринформ», впервые, начиная с 2004 года (когда отмечалось 60-летие высадки в Нормандии), в этом году на событие приглашен не был. При этом Владимир Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м — уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины.

Королева Елизавета прибыла на празднование в розовом пальто и шляпке, Тереза Мэй предпочла зеленый и белый цвета, Мелания Трамп была в элегантном наряде сливочного оттенка, а Ангела Меркель — в традиционном для нее темном брючном костюме.

Торжества продолжатся 6 июня во Франции.

фото Getty

Фото Daily Mail

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета II встретила Трампа и его жену в Букингемском дворце.

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