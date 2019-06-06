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Как ночь и день: Мелания Трамп в черном против Брижит Макрон и жены Чарльза Камиллы в белом (фото, видео)
В Европе продолжается празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии. Накануне, 5 июня, торжества прошли в британском городе Портсмут. 6 июня памятные мероприятия продолжились во Франции. В Нормандию прибыл президент США Дональд Трамп, завершивший свой государственный визит в Великобританию.
Американского лидера и его супруга Меланию встретили президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит. Мелания Трамп выглядела траурно-элегатно в черном с головы до ног: пальто, платье, туфлях, а также солнцезащитных очках. Мадам Макрон выбрала похожий наряд, но белого цвета.
Американский президент и первая леди посетили мероприятие, состоявшееся у военного мемориала в Кольвиль-Сюр-Мер, где захоронены и американские солдаты, погибшие во время операции.
Между тем британский принц Чарльз, его жена Камилла и премьер-министр Тереза Мэй посетили мемориальную службу в честь Королевского британского легиона в соборе Байе в Нормандии. Герцогиня Корнуольская, как сообщает издание Hello!, выглядела сногсшибательно в наряде сливочного цвета от французского дома Christian Dior и шляпке от Philip Treacy. В руках Камиллы была сумочка Launer London — сумками исключительно этого бренда пользуется сама королева Елизавета II. В последние несколько дней, в ходе визита Трампа, 71-летняя герцогиня появлялась на публике в нарядах только белого цвета.
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