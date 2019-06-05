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Убийство в Переяславе: в деле появился новый подозреваемый
В среду, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 5-летнего Кирилла Тлявова, смертельно раненого пьяными полицейскими в Переяслав-Хмельницком 31 мая, стреляли из ружья. Кроме самих полицейских, подозревается еще некая женщина, которая спрятала оружие.
Как передает «Интерфакс-Украина», министр заявил, что пьяные полицейские не использовали табельное оружие.
«Дело не в оружии, в данном случае оружие не было табельным. В данном случае частная группа из 4 человек выехала пострелять. Мы считаем, что (они были — ред) выпившие, адвокаты говорят, что нет», — сказал глава МВД.
При этом, Аваков признал, что государственный служащий должен придерживаться норм поведения как во время исполнения своих обязанностей, так и вне службы.
Он также подчеркнул, что в убийстве ребенка 5 подозреваемых.
«По моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве — четверо тех, кто стрелял, а кто именно — определит следствие, может все, может один, чья пуля
Напомним, 4 июня министр МВД Аваков встретился с родственниками умершего мальчика и пообещал, что будет следить за ходом расследования. Он также заявил, что не намерен уходить в отставку и считает, что глава Нацполиции Сергей Князев тоже не должен писать заявление об увольнении.
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