Политика

Аваков не собирается в отставку из-за убийства в Переяславе

Глава МВД Арсен Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

«Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо», — сказал Аваков журналистам.

Кроме того, чиновник заявил, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

«Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит», — цитирует Авакова «Интерфакс».

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок гулял во дворе. Установлено, что работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. Затем они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате они ранили 5-летнего ребенка. Через несколько дней мальчик скончался в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.

В понедельник, 3 июня, когда стало известно о смерти ребенка, под зданием МВД в Киеве устроили акцию протеста. Активисты принесли к офису министерства свечи и игрушки, а также зажгли файеры. Организаторы акции заявили, что хотят дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, а ответственность убийц — облегчить.

4 июня министр МВД Аваков встретился с родственниками умершего мальчика и пообещал, что будет следить за ходом расследования.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за убийства 5-летнего ребенка его подчиненными.

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