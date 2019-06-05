В Переяславе-Хмельницком простились с убитым 5-летним ребенком: опубликовано видео

Происшествия

В Переяслав-Хмельницком простились с 5-летним Кириллом Тлявовым, умершим от пули пьяных полицейских.

По словам журналистки ТСН, родные ребенка не могут оправиться от недавних событий. Бабушке пришлось вызвать скорую, у женщины не выдержали нервы.

К дому погибшего ребенка пришло много горожан, чтобы выразить семье свои соболезнования.

На место трагедии и к местному отделению полиции горожане несли мягкие игрушки. На полицейском участке в знак траура на флаг повесили черную ленту.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок гулял во дворе. Работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки и стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате они ранили 5-летнего ребенка. Через несколько дней мальчик скончался в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр МВД Аваков встретился с родственниками умершего мальчика и пообещал, что будет следить за ходом расследования. А 5 июня на брифинге чиновник заявил, что в деле появился пятый подозреваемый.

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