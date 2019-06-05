Украина

Зеленский предлагал стать своим пресс-секретарем известной журналистке, хотя в это время шел открытый конкурс на должность

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева получила личное предложение от президента Владимира Зеленского стать его пресс-секретарем. Это было сделано уже после того, как был объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

Как сообщает theБабель, эту информацию изданию подтвердили два независимых друг от друга источника. Сообщается, что на момент поступления предложения Мусаевой (после 15 мая) участники конкурса уже успели пройти несколько этапов отбора и что главред «Украинской правды», в то время заканчивавшая учебу в Гарвардском университете в США, в нем участие не принимала и от предложения Зеленского о работе отказалась.

В то же время журналистам не удалось найти официального подтверждения этой информации. Сама Мусаева эту информацию не подтвердила и не опровергла. А ставшая пресс-секретарем Зеленского Юлия Мендель, к которой журналисты обратились за комментарием, ответила, что «это не является сейчас приоритетом для Владимира», а она как представитель коммуникации имеет право «определяться с уровнем этичности тех вопросов, которые должна задавать президенту».

Пресс-секретарь «ЗеКоманды» Ирина Победоносцева предположила, что если такой разговор и был, то Севгиль Мусаевой могли предложить принять участие в отборе на общих основаниях. В издании подчеркивают, что если это так, то такое предложение после нескольких этапов отбора «нивелирует публичный конкурс и ставит одного из участников в особые условия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конкурс на замещение вакантной должности пресс-секретаря Зеленского выиграла 32-летняя Юлия Мендель, ранее работавшая на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», несколько лет сотрудничавшая с The New York Times, писавшая для украинского Forbes и американского Politico.

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