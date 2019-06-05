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Мир

Политический труп: в России снова «похоронили» Путина (фото)

16:40 5 июня 2019 194
«Могила» Путина в Воронеже
Инф. «ФАКТОВ»

В России уже не в первый раз «хоронят» президента РФ Владимира Путина — в этот раз надгробие установили в Воронеже.

«В Воронеже установили очередное „надгробие“ Деду. До этого подобные акции проходили в Екатеринбурге, Питере и Набережных Челнах», — говорится в комментарии к фотографии, которую в Twitter опубликовал «Лентач». Хозяина Кремля назвали «сказочным вором», «лжецом» и «политическим трупом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Санкт-Петербурге Владимира Путина только в апреле «хоронили» несколько раз. А в Екатеринбурге активисты установили сразу два «надгробия» с надписью «Политический труп».

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