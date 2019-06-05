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Российский пропагандист оскандалился из-за лжи о сериале «Чернобыль» (видео)
Сенсационный успех британского сериала «Чернобыль» не всем пришелся по душе. В России на телепродукт набросились с яростной критикой. Так, на телеканале «Россия 24» ведущий Станислав Натанзон внушал, что в британском сериале слишком много неправды например, якобы извратили историю с самоубийством академика Валерия Легасова, рассказавшего правду об аварии на ЧАЭС.
«Фильм начинается с эпизода с самоубийством академика Легасова… Он надиктовывает тайные признания о Чернобыле, за ним следит КГБ, поэтому Легасов в ночи прячет кассеты, чтобы спустя три десятилетия их нашел продюсер HBO», — пытался иронизировать российский пропаганадист. Он пытался внушить зрителям, что Легасов покончил с собой не из-за давления КГБ, а вследствие конфликта с какими-то другими учеными.
Указанный момент на видео с 07:53
Журналист Илья Шепелин после такой «критики» предлагает телеканалу переименоваться в «Россию-84» (с намеком на роман Оруэлла). «Легасов отправил статью в „Правду“ в 87-м году, но ее отказались публиковать. Каждый день Легасов звонил знакомому корреспонденту „Правды“ и спрашивал: „Есть ли реакция?“. Реакции не было. Предложения Легасова тогда же загнобили в Академии наук. Ему, настоящему герою Чернобыля, Горбачев решил не присуждать звание героя соцтруда (хотя премировал его коллег). Легасов, страдающий от лучевой болезни и чувствующий себя изгоем, в 88 году повесился. И уже через две недели после смерти „Правда“ все-таки опубликовала его статью», — рассказал Шепелин.
В соцсетях также разнесли в пух и прах версию, которую пытались внушить российские пропагандисты.
Напомним, пятисерийный сериал «Чернобыль» от британской НBO стал самым популярным в истории. Увидеть сериал можно будет в эфире украинских телеканалов.
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