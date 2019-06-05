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Жуткое происшествие в Ровно: отец задавил годовалого сына
В Ровно под колесами автомобиля погиб годовалый малыш. Об этом в Facebook сообщает «Типове Рівне». В Одессе родители винят врачей в смерти шестимесячного младенца.
Трагедия в Ровно произошла 5 июня около полудня во дворе жилого дома на улице Русской. Под колеса автомобиля попал мальчик 2018 рождения. За рулем авто якобы был отец ребенка.
Как сообщили в областном главке полиции, медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть ребенка.
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
«ФАКТЫ» сообщали еще об одном трагическом случае в Ровно, где под обвалами песка погиб 12-летний мальчик. Ранее в Запорожской области двое детей погибли, пытаясь сделать эффектный снимок, стоя на краю оросительного канала.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.