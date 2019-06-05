- 19:33 Медведчук собрался продолжать переговоры с Россией по Донбассу
- 19:23 Украина – Сербия: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
- 19:13 В Харькове избили известного фаната "ДНР"
- 19:01 Полет с 19- го этажа: девятилетняя девочка выжила в сорвавшемся лифте
- 18:59 В Минске прошло заседание обновленной ТКГ по Донбассу: первые детали
- 18:58 Детей развлекают военными вертолетами: в сети появилось показательное фото пляжа в Крыму
- 18:43 Не хотел, чтобы в его город пришел «русский мир»: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ
- 18:22 "Украл целый абзац": Зеленского уличили в плагиате выступления Порошенко
- 18:14 В Одессе отправили за решетку насильника-убийцу бывшей одноклассницы
- 18:01 В Раде приняли важные решения по увольнению Грицака, Климкина и Полторака
- 17:58 Убийство ребенка под Киевом: жена подозреваемого сделала неоднозначное заявление
- 17:31 Жуткое происшествие в Ровно: отец задавил годовалого сына
В Харькове избили известного фаната "ДНР"
В Харькове, где в последнее время участились стычки проукраинских активистов и сторонников «русского мира», избили спортсмена Артема Шокало, известного своими пророссийскими взглядами.
В городе Шокало знают как бывшего охранника гражданской жены Геннадия Кернеса и экс-члена «Оплота». В 2015 году он выступал на турнире в оккупированном Донецке в футболке «Оплот ДНР». Также он подозревается в участии в беспорядках в здании харьковского горсовета 20 июня 2018 года.
А 9 мая этого года во время возложения цветов, Шокало набросился на проукраинских активистов. Дерущихся оперативно растащили сотрудники полиции.
Глава «Терен Схід Національного Корпусу» Максим Жорин заявил, что неизвестные «проведали» Шокало в спортзале, где он занимался.
«Жизнь никогда не забывает о законе бумеранга и Шокало не стал исключением для него. Недавно этот спортсмен попал в реанимацию с многочисленными травмами головы и тела. По моей информации, в спортзал, где тренируется спортсмен Артем, пришли неизвестные патриоты, которые были постарше, чем тот подросток на мемориале Славы, и объяснили ему, что его поведение неприемлемо. Результатом разговора стало недельное лечение Артема», — цитирует Жорина харьковский сайт 057.
Активист добавил, что спортсмены должны прославлять Украину на международных соревнованиях, а не участвовать в проплаченных митингах.
Отметим, в последнее время Харьков лихорадит. В мае мэр Харькова Геннадий Кернес выступил с инициативой убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для победы», которая находится там с весны 2014 года.
Затем Кернес решил вернуть проспекту имени Петра Григоренко бывшее название — Маршала Жукова — и призвал горожан поддержать петицию.
А на днях в Харькове активисты снесли памятник Жукову. В мэрии пообещали найти способ восстановить монумент.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..