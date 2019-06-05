В Харькове избили известного фаната "ДНР"

Происшествия

В Харькове, где в последнее время участились стычки проукраинских активистов и сторонников «русского мира», избили спортсмена Артема Шокало, известного своими пророссийскими взглядами.

В городе Шокало знают как бывшего охранника гражданской жены Геннадия Кернеса и экс-члена «Оплота». В 2015 году он выступал на турнире в оккупированном Донецке в футболке «Оплот ДНР». Также он подозревается в участии в беспорядках в здании харьковского горсовета 20 июня 2018 года.

А 9 мая этого года во время возложения цветов, Шокало набросился на проукраинских активистов. Дерущихся оперативно растащили сотрудники полиции.

Глава «Терен Схід Національного Корпусу» Максим Жорин заявил, что неизвестные «проведали» Шокало в спортзале, где он занимался.

«Жизнь никогда не забывает о законе бумеранга и Шокало не стал исключением для него. Недавно этот спортсмен попал в реанимацию с многочисленными травмами головы и тела. По моей информации, в спортзал, где тренируется спортсмен Артем, пришли неизвестные патриоты, которые были постарше, чем тот подросток на мемориале Славы, и объяснили ему, что его поведение неприемлемо. Результатом разговора стало недельное лечение Артема», — цитирует Жорина харьковский сайт 057.

Активист добавил, что спортсмены должны прославлять Украину на международных соревнованиях, а не участвовать в проплаченных митингах.

Отметим, в последнее время Харьков лихорадит. В мае мэр Харькова Геннадий Кернес выступил с инициативой убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для победы», которая находится там с весны 2014 года.

Затем Кернес решил вернуть проспекту имени Петра Григоренко бывшее название — Маршала Жукова — и призвал горожан поддержать петицию.

А на днях в Харькове активисты снесли памятник Жукову. В мэрии пообещали найти способ восстановить монумент.

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