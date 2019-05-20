26.10 / 26.36 29.09 / 29.51
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове произошел пожар в волонтерской палатке, которую Кернес предложил снести: фото и видео с места ЧП

8:07 20 мая 2019 733
Палатка «Все для победы»
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове произошел пожар в волонтерской палатке «Все для победы». Как сообщили волонтеры в сети, в результате инцидента полностью уничтожены таблички народных депутатов, открывших в палатке свои приемные. Также сгорели внешние двери.

На месте инцидента работали полиция и спасатели.

Активисты обращаются к харьковчанам с призывом предоставить всю информацию о том, что происходило у палатки перед пожаром.

Напомним, суд не разрешил чиновникам сносить палатку волонтеров в Харькове, отклонив соответствующий иск городского совета. Там настаивали, что палатка… угрожает национальной безопасности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины