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В Харькове произошел пожар в волонтерской палатке, которую Кернес предложил снести: фото и видео с места ЧП
В Харькове произошел пожар в волонтерской палатке «Все для победы». Как сообщили волонтеры в сети, в результате инцидента полностью уничтожены таблички народных депутатов, открывших в палатке свои приемные. Также сгорели внешние двери.
На месте инцидента работали полиция и спасатели.
Активисты обращаются к харьковчанам с призывом предоставить всю информацию о том, что происходило у палатки перед пожаром.
Напомним, суд не разрешил чиновникам сносить палатку волонтеров в Харькове, отклонив соответствующий иск городского совета. Там настаивали, что палатка… угрожает национальной безопасности.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..