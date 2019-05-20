Происшествия

В Харькове произошел пожар в волонтерской палатке, которую Кернес предложил снести: фото и видео с места ЧП

В Харькове произошел пожар в волонтерской палатке «Все для победы». Как сообщили волонтеры в сети, в результате инцидента полностью уничтожены таблички народных депутатов, открывших в палатке свои приемные. Также сгорели внешние двери.

На месте инцидента работали полиция и спасатели.

Активисты обращаются к харьковчанам с призывом предоставить всю информацию о том, что происходило у палатки перед пожаром.

Напомним, суд не разрешил чиновникам сносить палатку волонтеров в Харькове, отклонив соответствующий иск городского совета. Там настаивали, что палатка… угрожает национальной безопасности.

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