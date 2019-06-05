Украина

В этом году Cорочинская ярмарка пройдет в Одессе: народ недоволен

Всемирно известная Сорочинская ярмарка, которая в конце августа традиционно проходит в селе Великие Сорочинцы на Полтавщине, в этом году переносится в… Одессу. Время проведения изменено — мероприятие запланировано на конец июня. Об этом сообщили организаторы Национальной Сорочинской ярмарки.

«С 26 по 30 июня 2019 года в городе Одессе, на Приморском бульваре, вокруг памятника Ришелье, впервые в истории состоится Национальная Сорочинская ярмарка», — сказано в сообщении, которое размещено на странице ООО «Сорочинская ярмарка» в Faсebook.

Такое решение дирекция объясняет тем, что 170 лет назад уроженец Великих Сорочинцев Николай Гоголь, воспевший ярмарку в повести «Сорочинская ярмарка», посетил Одессу и влюбился в этот город у моря. «Здесь я могу дышать!» — сказал писатель. Организаторы действа предлагают посетителям ярмарки в Одессе вдохнуть воздух гоголевских времен.

В интернете эта новость вызвала шквал комментариев:

«В Одессе не может быть Сорочинской ярмарки!», «Какое вы имеете право изменять традиции, уничтожать историю?», «Сорочинская ярмарка в Одессе — это бред. Сделайте Одесскую ярмарку, и пусть она проходит в Одессе. Зачем перекраивать историю?», «Это зарабатывание денег на громком названии. В Одессе денег больше, публика богаче, вот и поедут на «гастроли», — возмущаются пользователи Facebook.

«ФАКТЫ» пытались выяснить у дирекции ООО «Сорочинская ярмарка», не страшит ли организаторов поток негативных отзывов, однако никто ничего не смог объяснить: ни в телефонном режиме, ни в электронном виде.

Впрочем, официальная Сорочинская ярмарка состоится в августе 2019 года в Больших Сорочинцах. Об этом интернет-изданию «Новини Полтавщини» сообщил постановщик режиссерской группы ярмарки Александр Князь. А ярмарка в Одессе — это дополнительный проект.

Справка. В ХІХ веке в Украине проводилось множество ярмарок, но Сорочинская приобрела особую популярность после выхода одноименной повести Николая Гоголя. В начале 1920-х годов Сорочинская ярмарка была запрещена советской властью (тогда вся торговля перешла под контроль государства) и возрождена лишь в 1966 году. Она отменялась только дважды в связи с неурожаем сельхозпродукции. И несколько раз переносились сроки ее проведения, поскольку нормальной торговле, когда она еще размещалась на открытом поле, мешала грязь после дождей.

Так проходит на Полтавщине знаменитая Сорочинская ярмарка

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Фото из архива автора

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