РосСМИ сообщили о смерти Бари Алибасова: тот оказался жив

Шоу-бизнес

В российском сегменте соцсетей сообщили, что в Москве скончался Бари Алибасов — известный продюсер, создатель группы «На-На». Пресс-секретарь Алибасова эти слухи опроверг: Вадим Горжанкин заявил для Telegram-канала «360», что продюсер жив, но все еще в больнице. 6 июня будет сделано подробное заявление о состоянии пострадавшего.

«Это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все!» — уверяет пресс-секретарь.

Алибасов находился в тяжелом состоянии в Институте скорой помощи имени Склифософского после того, как по ошибке вместо воды выпил жидкость для прочистки труб. У Алибасова диагностировали ожоги четвертой степени. Едкая жидкость повредила пищевод, желудок, верхние дыхательные пути.

Врачи оценивали состояние пациента как стабильно тяжелое, но надеялись на лучшее. Утром 5 июня стало известно, что продюсер все еще находится в токсикореанимации.

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