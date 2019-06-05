Переговоры Зеленского с Путиным: Лавров назвал новые условия

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Говорить об организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не приходится — для ее проведения необходимо выполнения ряда условий. Об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — сказал министр.

При этом Лавров цинично отметил, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве «не считают переговорами с Россией».

«Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы „нормандской четверки“ … Если с чистого листа, то это не получится», — прокомментировал он исходящие от команды нового президента Украины предложения о проведении референдума о необходимости переговоров с Россией.

Чтобы начать планировать новую встречу в «нормандском формате», надо сначала выполнить прежние договоренности, продолжил министр.

«Поэтому перед тем, как собираться в „нормандском формате“ в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — заявил Лавров.

На уточняющий вопрос РБК, можно ли представить какую-либо дорожную карту того, что должен сделать Киев, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, министр ответил, что «есть договоренности «нормандского формата», они являются «непреложным условием движения вперед». «Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые «нормандские» саммиты», — сказал он.

Напомним, что 23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией. Позднее глава президентской администрации Андрей Богдан выступил в пользу ведения переговоров, сославшись на то, что власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не принимают самостоятельных решений и зависят от Москвы. Уже 4 июня, выступая в ходе брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Зеленский заявил, что Украина готова к ведению переговоров с Россией, однако прежде всего заинтересована в укреплении своей безопасности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил Москву в умышленном и регулярном нарушении Минских соглашений. «Четыре года назад Россия подписала комплекс мер, в которых первый пункт касался режима прекращения огня с 14 февраля. Примерно через неделю Россия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево», — подчеркнул Волкер, отметив, что с того времени, за прошедшие четыре года Россия нарушала Минские соглашения ежедневно. Также во время брифинга в Брюсселе Курт Волкер заявил, что Украина выполнила свою часть Минских соглашений, Россия — нет. По его словам, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации Восточной Украины и продолжающихся там боях. Поэтому Украина не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала.

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