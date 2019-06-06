Катастрофа МН17: появились новые данные о причастности военных РФ к крушению лайнера

Мир

В расследовании катастрофы пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17 появились новые данные о причастности российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом пишет российская «Новая газета», ссылаясь на соответствующие документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Это бумаги, касающиеся безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, а также выписки из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков.

Издание отмечает, что у границы Российской Федерации с Украиной в Ростовской области в день авиакатастрофы находились 170 российских военнослужащих подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Среди прочего издание ознакомилось с телефонограммой дежурного по 11 региональной Военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Е. Беляева от 22 июня 2014 года. В приказе капитана говорится, что 23 июня необходимо «организовать сопровождение военной техники» по дорогам общего пользования. Приказ был адресован руководству 56 курской и 47 воронежской Военно-автомобильной инспекции, которые находятся по следованию маршрута «Бука».

Документ подписан подполковником 69-й бригады Аладьиным. В нем есть список из нескольких грузовиков, которые прибудут в Курск из Белгорода. В частности, это КамАЗ с номером 4267 АН, который позже был замечен при перевозке «Бука» в Миллерово Ростовской области.

Из приказа командира воинской части 32 406 также следует, что военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. В нем говорится о необходимости обеспечить 150 военных сухпайками на 5 суток.

Как отметили в газете, что, судя по этой информации, бойцы ПВО «не собирались долго задерживаться» в Миллерово и планировали направиться дальше. Позднее одна из машин курской бригады ПВО была замечена после пересечения российско-украинской границы.

Напомним, что согласно заявлению международной следственной группы (JIT), лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно. Россия отрицает причастность к крушению MH17, поэтому новые документы могут стать еще одним доказательством агрессора в крушении авиалайнера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство королевства Нидерландов потребовало разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17. Заявление было вызвано тем, что ранее премьер Малайзии заявил, что он одобрил выводы Совместной следственной группы (JIT), но сомневается в том, что Россия выпустила ракету, которая уничтожила MH17. Он хотел сначала увидеть доказательства, чтобы обвинить Россию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter