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Нидерланды потребовали от Малайзии прояснить позицию относительно сбитого россиянами рейса МН17
Правительство королевства Нидерландов потребовало разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17. Об этом пишет информационный ресурс NOS.
«Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17 «, — сказано в сообщении.
Заявление вызвано тем, что ранее премьер Малайзии заявил, что хочет видеть больше весомых доказательств против РФ по делу о сбивании пассажирского рейса МН17.
Напомним, что пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. После проведенного расследования международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцирующейся в Курске.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проинформировал российское правительство о поступлении исков от 380 родственников погибших в крушении МН-17 на Донбассе — «Айлей против России» (исковое заявление № 25 714/16) и «Энглин против России» (исковое заявление № 56 328/18). В обоих исках содержится обвинение в адрес российских властей в том, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека (Право на жизнь), поскольку несет ответственность за крушение самолета и гибель людей, находившихся на борту. Кроме того, истцы считают, что власти РФ умышленно не провели должное расследование по факту произошедшей трагедии. Истцы выступают от имени граждан Малайзии, Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Великобритании и США.
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