Пресс-секретаря Зеленского обвинили в хамстве, — СМИ

Происшествия

Вокруг пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель разгорелся скандал — пользователи Twitter обвинили ее в хамстве по отношению к журналистам. Об этом пишет ZIK.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, когда Юлия Мендель в Twitter опубликовала твит с короткой ремаркой Зеленского относительно ситуации с «ПриватБанком».

Под этой публикацией журналисты «5 канала» спросили у Мендель, будет ли твит опубликован на украинском языке, чтобы не владеющии английским могли прочитать.

«Извините, а по-украински будет? Чтобы не возникло „меня не так поняли, журналисты неправильно перевєли“. Спасибо», — говорится в комментарии «5 канала».

В ответ Юлия Мендель посоветовала перейти на страницу Андминистрации Президента в Twitter.

Однако комментаторы не успокоились и стали предъявлять претензии, что пресс-служба Президента Украины должна предоставлять информацию на украинском языке в первую очередь. Кто-то пошутил, что скоро «будем благодарить, что не на русском языке написано».

В ответ на это спикер Зеленского написала: «Могу начать не суржике, специально для» 5 канала".

Далее в комментариях пользователи стали обвинять Юлию Мендель в хамстве, причем в хамстве «не только по отношению к» 5 каналу «но и ко всем украиноязычным гражданам Украины, которые, к сожалению, не знают английского языка». А кто-то предложил к Мендель обращаться не госпожа (пани), а чувиха, вероятно вспоминая выступление Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве, где он употреблял много сленговых слов.

Но нашлись и те, кто решил пристыдить «5 канал»: «Вы идиоты, если не можете перевести такую простую фразу», «Капец, позор,» 5 канал «в тви как тролль пишет»

А кто-то решил помочь и опубликовал русскоязычный вариант твита Юлии Мендель.

Сама Юлия Мендель заявила, что ей не привыкать к баталиям под ее публикациями в соцсетях, а ее ответ «5 канала» был шуткой, так как они первые написали комментарий суржиком и она решила ответить им также.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале вокруг должности пресс-секретаря Владимира Зеленского: оказалось, что главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева получила личное предложение от президента Владимира Зеленского занять эту должрность. И сделано это было уже после того, как был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. На момент поступления предложения Мусаевой (после 15 мая) участники конкурса уже успели пройти несколько этапов отбора и что главред «Украинской правды», в то время заканчивавшая учебу в Гарвардском университете в США, в нем участие не принимала и от предложения Зеленского о работе отказалась.

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