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Как они похожи! Снимки принца Джорджа и принца Чарльза стали вирусными в Сети
Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон не привыкать к вниманию к своей жизни со стороны фанатов британской королевской семьи даже несмотря на тот факт, что они проводят не слишком много времени перед камерами и объективами. Об этом пишет eg. ru со ссылкой на Marie Clair.
Одним из таких случаев стало распространение в Сети снимков сына герцогов Кембриджских и его деда, 70-летнего принца Чарльза, которые стали вирусными за последние несколько дней.
Оказалось, что кто-то из поклонников царственных особ обратил внимание на два снимка, которые были сделаны с разницей в 60 лет.
На одном из них принц Джордж в 2017 году наблюдал вместе с семьей за парадом с балкона Букингемского дворца.
На другой фотографии изображен четырехлетний принц Чарльз, принимающий участие в церемонии коронации своей матери.
У обоих принцев на этих снимках явно скучающий вид, и в этом они были очень похожи.
При этом журналисты с иронией «сожалеют», что в этом году вряд ли получится снова понаблюдать за скучающим Джорджем на мероприятиях в честь коронации монарха, ведь он вместе с сестрой Шарлоттой будет принимать участие в «каретном параде». Впрочем, все может быть, отмечает автор статьи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на то, что старшему пятилетнему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Джорджу, предстоит в отдаленном будущем стать королем Великобритании, он растет очень вежливым и скромным ребенком, который вовсе не кичится своим положением.
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