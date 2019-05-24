Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцесса Шарлотта идет в школу (фото)

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Четырехлетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон в сентябре этого года отправляется в школу. Принцесса Шарлотта будет учиться в том же заведении, что и ее старший брат Джордж. Это официально подтвердил Кенсингтонский дворец. К обучению в школе Thomas's Battersea первенец Кейт и Уильяма приступил в сентябре 2017 года.

«Мы счастливы, что герцог и герцогиня Кембриджские решили, что принцесса Шарлотта присоединится к своему старшему брату в Thomas's Battersea. Мы с нетерпением ждем, когда сможем поприветствовать ее и других новых учеников в нашей школе в сентябре», — сказал директор Thomas's Battersea Саймон О'Мэлли.

Если обучение Джорджа стоит 19 297 фунтов стерлингов в год (24 486 американских долларов), то за Шарлотту родители будут платить 18 915 фунтов (24 000 долларов) ежегодно, так как им по принятым правилам положена небольшая скидка за второго ребенка.

Детские сады Джордж и Шарлотта посещали разные. Принцесса ходила в лондонский садик Willcocks. А принц — в Westacre Montessori, который находится в городе Кингс-Линн, в графстве Норфолк. Это объясняется тем, что Кембриджи сейчас больше времени проводят в своей столичной резиденции — Кенсингтонсом дворце. А раньше они практически постоянно жили в Норфолке, в своем поместье Анмер-Холл. Ожидается, что принц Луи, когда подрастет, пойдет в тот же сад, что и Шарлотта.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Родители одноклассников принца Джорджа рассказали, как ведут себя в школе он и его родители.

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