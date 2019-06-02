Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма поразил работников супермаркета своей вежливостью (фото)

Мир

Несмотря на то, что старшему пятилетнему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Джорджу, предстоит в отдаленном будущем стать королем Великобритании, он растет очень вежливым и скромным ребенком, который вовсе не кичится своим положением. Английская газета The Sun приводит свидетельства работников популярной британской сети супермаркетов Waitrose, которые регулярно доставляют продукты в расположенное в графстве Норфолк имение Кембриджей Анмер-холл.

По словам сотрудников магазина, принц Уильям и его первенец всегда встречают на улице машину службы доставки и помогают заносить сумки с покупками в дом. «Это большая редкость — чтобы кто-то сам предлагал заносить покупки. Поэтому курьеры Waitrose были приятно удивлены тем, что принцы Уильям и Джордж регулярно их приветствуют… Джордж всегда особенно полезен. Он каждый раз спрашивает, что он может нести… Очень любознательный ребенок. Они дают ему пакеты полегче. Это демонстрирует, как практичен Уильям и что он хочет, чтобы его сын вырос вежливым и оказывал помощь другим», — говорит представитель супермаркета на условиях анонимности.

Кейт Миддлтон также часто лично посещает магазины Waitrose.

Семья принца Уильяма

К слову, вежливость свойственна не только членам королевской семьи. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли посетила супермаркет в Лос-Анджелесе вместе с тремя из шестерых своих детей. Как видно на видео, загрузив товары в багажник машины, младшая дочь Джоли и Брэда Питта Вивиен в сопровождении матери везет пустую тележку назад в магазин — чтобы никому их сотрудников не приходилось выполнять эту работы за звездное семейство.

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