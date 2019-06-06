Вера Брежнева в сексуальном боди представила новый клип (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которая в детстве была гадким утенком, очередной своей работой показала, каким прекрасным лебедем является. Певица, в сексуальном блестящем боди, представила свой новый клип на песню «Я не святая». Это совместная семейная работа Веры и ее мужа, композитора Константина Меладзе, которого российские СМИ уличили в изменах и сообщили о проблемах в звездном браке.

«Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает?! Хотя… и #ЯнеСвятая», — написала Брежнева, представляя новую работу, и не упустила возможности высмеять ложные слухи и себе и своем муже.

Кстати, это уже не первый камень в огород этого издания. Ранее Максим Галкин возмутился неправдивой публикацией о строительстве роскошного дома на Кипре.

Новая работа очень понравилась поклонникам Веры Брежневой. Они отмечают, что 37-летняя певица прекрасно выглядит, а клип получился очень сексуальным, но не вульгарным.

«Ох, вот это дерзко, сексуально и не пошло!!! Заменила группу Виагра», «Веруня, клип шикарный, отличается от остальных, в хорошем смысле. Не могла оторвать взгляд от фигуры», «Давненько не хватало такого клипа, идеально сделано», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Светлана Лобода представила новый клип «Пуля-дура», в котором предстала в дерзком образе и устроила эротические танцы на столе.

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