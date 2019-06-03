Галкин назвал Малахова дешевым сплетником: что произошло

Шоу-бизнес

Российский юморист Максим Галкин, умиливший ранее сеть забавным видео Аллы Пугачевой с маленькой дочкой, опубликовал в Instagram пост негодования. Дело в том, что в российских СМИ активно обсуждают роскошный особняк на Кипре, строительство которого якобы заканчивают Галкин с Пугачевой. Публикуют подробности покупки элитного жилья и его фото, а также эксклюзивное интервью представителя агентства, которое якобы заключило сделку.

Это крайне возмутило Максима. Он обратился с гневной речью к источнику информации — телеведущему Андрею Малахову, которого назвал главным сплетником страны.

«Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», — написал Галкин.

Он считает, что неправдивая публикация оплачена этим агентством и «журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах».

«Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал», — обратился Максим к тележурналисту.

Он также добавил, что не ведет строительства и на территории своего замка в деревне Грязь. Просто решил поставить беседку, чтобы по утрам чай пить с семьей «и ни в коем случае не читать наши газеты».

Ранее Максим Галкин поделился в сети архивными снимками своего дома и показал редкие кадры с высоты птичьего полета.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак побывала в гостях у Филиппа Киркорова и показала его роскошный особняк.

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