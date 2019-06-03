Целовал грудь неизвестной блондинки: мужа Веры Брежневой заподозрили в измене (фото)

Шоу-бизнес

Российские средства массовой информации опубликовали провокационные фото с неизвестной вечеринки, на которой мужчина, похожий на мужа Веры Брежневой Константина Меладзе, отдыхает в баре с неизвестной блондинкой. Мужчине явно весело и он буквально уткнулся носом в грудь незнакомки, пишет «Стархит».

«Это лучшая туса», — подписала кадр Инесса Шевчук, увидевшая происходящее на вечеринке.

В описании к фото утверждается, что это именно старший из братьев Меладзе, однако из-за не очень хорошего качества фото, сделанного папарацци, утверждать это с уверенностью нельзя.

Однако это фото уже запустило в прессе волну слухов о том, что Константин якобы изменяет Вере Брежневой, своей жене. Между прочим, так совпало, что кадр был сделан как раз, когда певица уехала из страны. Накануне она прилетела в Америку, где у её старшей дочери Сони Киперман был выпускной в школе. Брежнева рассказывала, как сильно её растрогало прощание 17-летней дочки со школой и рассуждала о том, какую важную роль родители играют в жизни своих детей.

Поэтому СМИ делают вывод, что пока Вера была в Америке, Меладзе «отжигал» в ночном клубе с другой. Или на фото всё-таки не Константин?

Сама же Вера, которая находится в США, сопроводила видео словами о концерте в Киеве, никак не прокомментировав слухи.

«Когда ты вырос на 14 м этаже, тебе не страшна высота! Но даже отсюда не увидеть Олимпийский в Киеве, где сегодня будет концерт @monatik_official. А добраться не успела… зато знаю, как круто все было», — написала она.

Муж артистки также пока никак не прокомментировал разгорающийся скандал. Но для сохранности имиджа своей семьи супругам всё равно придется выступить с заявлением на эту тему, считают журналисты.

Как известно, в этом году Константин и Вера будут отмечать льняную свадьбу. Супруги расписались в 2015 году, всего через год после того, как продюсер развелся с женой Яной. С ней он прожил вместе 19 лет и за это время в их семье появилось трое совместных детей. А вот с Брежневой у Меладзе пока нет общих детей, хотя Вера очень мечтает снова стать мамой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 37-летняя певица Вера Брежнева, которая ранее откровенно рассказала о перенесенной операции на глазах, продолжает делиться личными переживаниями с поклонниками. Так, артистка призналась, что готова стать бабушкой и не против, чтобы ее старшая дочь Соня родила ей внука.

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