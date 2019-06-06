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Импичмент президента: Рада наконец приняла решение
Верховная Рада Украины утвердила Закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», который, в том числе, регулирует и процедуру импичмента президента. Ранее парламентарии отказались рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
За это решение проголосовали 279 народных депутатов, двое воздержались, еще 72 парламентария не голосовали. Против не было ни одного голоса.
В документе подчеркивается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады — коллегиальный временный орган (в него включают парламентариев, специального прокурора и следователей), задача которого состоит в проведении расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал увольнение Степана Полторака с должности министра обороны.
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