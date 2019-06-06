Самые модные тренды лета 2019: назад в 1980-е, вездесущие бантики и огромные аксессуары (фото)

Стиль жизни

Модные тренды лета 2019 года весьма разнообразны. Британское издание Who What Wear проанализировало последние коллекции ведущих модных домов мира, определив самые интересные направления современной моды. Отмечается, что в целом коллекции этого сезона формировались под влиянием веяний феминизма и движения по борьбе с сексуальными домогательствами. Это не означает, что мода становится менее женственной и соблазнительной, однако дизайнеры старались создавать одежду, в которой представительницы слабого пола чувствовали бы себя более сильными и уверенными в себе.

«Одним из самых актуальных трендов, которые мы увидели во время показов коллекций, была всеобъемлющая тема реальной женщины… Тренд включает в себя удобный покрой, более длинные юбки, свободную верхнюю одежду придающих привлекательность струящихся форм», — рассказывает представитель британской компании Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц, отметившая, что это было свойственно для таких домов, как Burberry, Loewe, Valentino, Givenchy.

Сначала о модной цветовой гамме. В тренде нынче бежевый всех оттенков. Этот цвет создает впечатление элегантности и изысканности — в особенности в сочетании с простым, скромным силуэтом. Актуально выглядит монохромный облик — когда дама выходит в свет в бежевом разных тонов с головы до ног. В этом цвете в последнее время часто появлялась на публике жена президента США Мелания Трамп. Так, во время государственного визита Дональда Трампа в Лондон его супруга прибыла в резиденцию британского премьер-министра в бежевом плаще от Celine, который дополнила черными аксессуарами — поясом, туфлями и сумочкой от Hermes стоимостью около 70 тысяч долларов из кожи нильского крокодила.

Дональд и Мелания Трамп в Лондоне

Еще один актуальный цвет — зеленый с примесью серого, так называемый шалфейный.

Популярными остаются также суперяркие, неоновые цвета. Они продолжают «рулить» на подиумах Милана, Нью-Йорка, Парижа и Лондона.

Модницам не помешает иметь в гардеробе пару вещей леопардовой расцветки. Этот принт начал доминировать еще в прошлом году, но в летний сезон 2019 года его популярность, как ожидается, достигнет своего пика.

Неоновые цвета и леопардовая расцветка были весьма популярны в 1980-х годах. На этом ретро-тенденция не заканчивается. В моду входят особенности фасонов тех лет — например, расширенная линия плеч. К примеру, старшая дочь Дональда Трампа Иванка появилась на недавнем приеме в Букингемском дворце в белом костюме от Alessandra Rich в стиле 80-х — с баской и рукавами-фонариками.

Иванка Трамп в Лондоне

Популярны также вещи в винтажном стиле под условным названием «гавайские каникулы»: яркие купальники и китчевые колоритные платья. «Комфортная ностальгия оказывает сейчас мощное влияние на моду, как это всегда бывает во время социально-экономической неопределенности. Мы все возвращаемся в своей памяти к временам, которые воспринимались более счастливыми. Это касается и ведущих дизайнеров и стилистов, воплощения творчества коорых показывают, что это их лучшие воспоминания», — поясняет представительница отслеживающий модные тренды компании Stylus Эмили Гордон-Смит.

Эффектно будут смотреться стремительно набирающие популярность так называемые «платья прерий» — в стиле первых американских поселенцев. Эти длинные романтические наряды отличаются чаще всего мелким неброским принтом (или же бывают однотонными), оборками, рюшами, вышивкой и кружевами. «Этот тренд позволяет осуществить желание одеться более скромно и, одновременно, более романтично. Это женственно, но в то же время повседневно и не слишком вызывающе», — говорит Гордон-Смит.

Весьма сексуально, но в то же время и достаточно строго, смотрятся комбинезоны в стиле спецодежды. Свободного силуэта, но с подчеркивающим талию поясом, такой наряд можно надеть даже для вечернего выхода вместе с туфлями на шпильках, или же использовать в повседневности с кроссовками или ботинками. Хотя этот тренд планировался модельерами скорее для осени, поклонницы моды уже раскупают в магазинах подобные комбинезоны, как горячие пирожки.

Хотя популярными являются мини-сумочки, аксессуары этого лета, судя по задумкам дизайнеров, должны быть огромными. Это касается шляп, сумок, обручей для волос, сережек и прочих украшений.

Если 2018 год прошел под девизом «оборки», то в 2019 году на первый план выходит бахрома. Этой деталью украшают все, что только можно — подолы, рукава, сумки, туфли и ожерелья.

Буквально вездесущими становятся также разнообразные банты и бантики всех размеров. Ими украшают не только прически, но и ювелирные изделия, одежду, обувь, сумки.

Спортивный стиль выходит на новый уровень. Образы, вдохновленные серфингистами, скейтбордистами и велосипедистами, заполонили подиумы и уже выходят на улицы. Популярности шортов-велосипедок немало поспособствовала Ким Кардашья, неоднократно появлявшаяся в них на публике. Их рекомендуется носить со свитерами-оверсайз, свободными футболками и блейзерами.

Ким Кардашьян

Что касается обуви, в ходу будут спортивного плана босоножки на липучках, шлепанцы на каблуках, а также обувь с каблуками необычных «архитектурных» форм, туфли на танкетках и платформах, сочетание нейлоновых носков с кроссовками, а также, как ранее писали «ФАКТЫ», самые разнообразные комбинации носков с босоножками.

Фото whowhatwear.co.uk

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