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Самые модные тренды лета 2019: назад в 1980-е, вездесущие бантики и огромные аксессуары (фото)
Модные тренды лета 2019 года весьма разнообразны. Британское издание Who What Wear проанализировало последние коллекции ведущих модных домов мира, определив самые интересные направления современной моды. Отмечается, что в целом коллекции этого сезона формировались под влиянием веяний феминизма и движения по борьбе с сексуальными домогательствами. Это не означает, что мода становится менее женственной и соблазнительной, однако дизайнеры старались создавать одежду, в которой представительницы слабого пола чувствовали бы себя более сильными и уверенными в себе.
«Одним из самых актуальных трендов, которые мы увидели во время показов коллекций, была всеобъемлющая тема реальной женщины… Тренд включает в себя удобный покрой, более длинные юбки, свободную верхнюю одежду придающих привлекательность струящихся форм», — рассказывает представитель британской компании Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц, отметившая, что это было свойственно для таких домов, как Burberry, Loewe, Valentino, Givenchy.
Сначала о модной цветовой гамме. В тренде нынче бежевый всех оттенков. Этот цвет создает впечатление элегантности и изысканности — в особенности в сочетании с простым, скромным силуэтом. Актуально выглядит монохромный облик — когда дама выходит в свет в бежевом разных тонов с головы до ног. В этом цвете в последнее время часто появлялась на публике жена президента США Мелания Трамп. Так, во время государственного визита Дональда Трампа в Лондон его супруга прибыла в резиденцию британского премьер-министра в бежевом плаще от Celine, который дополнила черными аксессуарами — поясом, туфлями и сумочкой от Hermes стоимостью около 70 тысяч долларов из кожи нильского крокодила.
Еще один актуальный цвет — зеленый с примесью серого, так называемый шалфейный.
Популярными остаются также суперяркие, неоновые цвета. Они продолжают «рулить» на подиумах Милана, Нью-Йорка, Парижа и Лондона.
Модницам не помешает иметь в гардеробе пару вещей леопардовой расцветки. Этот принт начал доминировать еще в прошлом году, но в летний сезон 2019 года его популярность, как ожидается, достигнет своего пика.
Неоновые цвета и леопардовая расцветка были весьма популярны в 1980-х годах. На этом ретро-тенденция не заканчивается. В моду входят особенности фасонов тех лет — например, расширенная линия плеч. К примеру, старшая дочь Дональда Трампа Иванка появилась на недавнем приеме в Букингемском дворце в белом костюме от Alessandra Rich в стиле 80-х — с баской и рукавами-фонариками.
Популярны также вещи в винтажном стиле под условным названием «гавайские каникулы»: яркие купальники и китчевые колоритные платья. «Комфортная ностальгия оказывает сейчас мощное влияние на моду, как это всегда бывает во время социально-экономической неопределенности. Мы все возвращаемся в своей памяти к временам, которые воспринимались более счастливыми. Это касается и ведущих дизайнеров и стилистов, воплощения творчества коорых показывают, что это их лучшие воспоминания», — поясняет представительница отслеживающий модные тренды компании Stylus Эмили Гордон-Смит.
Эффектно будут смотреться стремительно набирающие популярность так называемые «платья прерий» — в стиле первых американских поселенцев. Эти длинные романтические наряды отличаются чаще всего мелким неброским принтом (или же бывают однотонными), оборками, рюшами, вышивкой и кружевами. «Этот тренд позволяет осуществить желание одеться более скромно и, одновременно, более романтично. Это женственно, но в то же время повседневно и не слишком вызывающе», — говорит Гордон-Смит.
Весьма сексуально, но в то же время и достаточно строго, смотрятся комбинезоны в стиле спецодежды. Свободного силуэта, но с подчеркивающим талию поясом, такой наряд можно надеть даже для вечернего выхода вместе с туфлями на шпильках, или же использовать в повседневности с кроссовками или ботинками. Хотя этот тренд планировался модельерами скорее для осени, поклонницы моды уже раскупают в магазинах подобные комбинезоны, как горячие пирожки.
Хотя популярными являются мини-сумочки, аксессуары этого лета, судя по задумкам дизайнеров, должны быть огромными. Это касается шляп, сумок, обручей для волос, сережек и прочих украшений.
Если 2018 год прошел под девизом «оборки», то в 2019 году на первый план выходит бахрома. Этой деталью украшают все, что только можно — подолы, рукава, сумки, туфли и ожерелья.
Буквально вездесущими становятся также разнообразные банты и бантики всех размеров. Ими украшают не только прически, но и ювелирные изделия, одежду, обувь, сумки.
Спортивный стиль выходит на новый уровень. Образы, вдохновленные серфингистами, скейтбордистами и велосипедистами, заполонили подиумы и уже выходят на улицы. Популярности шортов-велосипедок немало поспособствовала Ким Кардашья, неоднократно появлявшаяся в них на публике. Их рекомендуется носить со свитерами-оверсайз, свободными футболками и блейзерами.
Что касается обуви, в ходу будут спортивного плана босоножки на липучках, шлепанцы на каблуках, а также обувь с каблуками необычных «архитектурных» форм, туфли на танкетках и платформах, сочетание нейлоновых носков с кроссовками, а также, как ранее писали «ФАКТЫ», самые разнообразные комбинации носков с босоножками.
Фото whowhatwear.co.uk
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