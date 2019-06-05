Ломающий стереотипы модный тренд 2019 года: босоножки с носками (фото)

Стиль жизни

Долгое время стилисты утверждали, что носить босоножки с носками — это проявление крайне дурного вкуса. Однако мода ломает стереотипы. Летом 2019 года ношение сандалий с носками и гольфами становится актуальным трендом, переместившись на улицы с подиумов и красных ковровых дрожек.

Это утверждает издание Footwear News. И дает несколько советов о том, как лучше подобрать сочетание обуви и носков. Так, под босоножки на высоком каблуке или платформе можно надеть прозрачные носки, которые придадут образу элегантность.

Обычные носки подойдут к обуви спортивного фасона. Причем особенно модно это будет выглядеть в комбинации с шортами-бермудами.

С сандалиями нейтральных цветов (белого, коричневого, серебристого) эффектно гармонируют яркие носки. Модницам, которые не боятся экспериментов, рекомендуется поиграть с необычными комбинациями цветов — к примеру, попробовать оранжевый с красным.

При выборе носков с графическим узором неплохой идеей будет его сочетание с деталями обуви. К примеру, дизайн манжеты носка может координироваться с цветом полосок на босоножках.

Популярным является ношение носков нейтрального цвета с обувью того же цвета. Это создаст отличный повседневный образ вместе с джинсами и футболкой.

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