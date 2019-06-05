- 09:45 ВСУ понесли потери на Донбассе: первые подробности
- 09:30 Ломающий стереотипы модный тренд 2019 года: босоножки с носками
- 09:16 Криштиану Роналду – не насильник: дело закрыто
- 09:13 Сеть впечатлило фото масштабной грозы в Запорожье
- 09:12 "Украина отдаст Крым": в сети припомнили "Голубой огонек" на росТВ в 1999 году
- 08:56 Желающие договариваться с Россией о мире на Донбассе — играют с огнем, — ветеран АТО
- 08:46 В одном и том же отеле в течение пяти дней по загадочным причинам умерли трое туристов
- 08:43 Украина – Колумбия: где смотреть онлайн четвертьфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
- 08:07 Путин — это животное: на Западе рассказали, почему Украине нельзя идти на компромиссы с Россией
- 07:50 Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 07:32 Убийство полицейскими мальчика под Киевом: появилось фото места трагедии
- 07:31 Как не ошибиться в размере, покупая вещи через интернет: в Украине создана уникальная программа 3DLOOK
Ломающий стереотипы модный тренд 2019 года: босоножки с носками (фото)
Долгое время стилисты утверждали, что носить босоножки с носками — это проявление крайне дурного вкуса. Однако мода ломает стереотипы. Летом 2019 года ношение сандалий с носками и гольфами становится актуальным трендом, переместившись на улицы с подиумов и красных ковровых дрожек.
Это утверждает издание Footwear News. И дает несколько советов о том, как лучше подобрать сочетание обуви и носков. Так, под босоножки на высоком каблуке или платформе можно надеть прозрачные носки, которые придадут образу элегантность.
Обычные носки подойдут к обуви спортивного фасона. Причем особенно модно это будет выглядеть в комбинации с шортами-бермудами.
С сандалиями нейтральных цветов (белого, коричневого, серебристого) эффектно гармонируют яркие носки. Модницам, которые не боятся экспериментов, рекомендуется поиграть с необычными комбинациями цветов — к примеру, попробовать оранжевый с красным.
При выборе носков с графическим узором неплохой идеей будет его сочетание с деталями обуви. К примеру, дизайн манжеты носка может координироваться с цветом полосок на босоножках.
Популярным является ношение носков нейтрального цвета с обувью того же цвета. Это создаст отличный повседневный образ вместе с джинсами и футболкой.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Новые тренды летнего сезона: советы известного дизайнера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»