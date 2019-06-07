Худшие тренды мужской моды лета-2019 с подиума и что носить им на замену: советы экспертов (фото)

Стиль жизни

Ведущие дизайнеры мира, стремясь впечатлить публику, часто воплощают в жизнь весьма необычные и оригинальные идеи. Однако далеко не все, что вполне уместно смотрится на подиуме, годится для реальной жизни. Эксперты по мужской моде популярного британского издания Fashion Beans проанализировали некоторые тренды летнего сезона 2019. И высказали свое мнение по поводу того, чего следует избегать и что можно носить на замену, оставаясь при этом стильным.

При этом специалисты подчеркивают, что не стоит слепо следовать моде. Но для самых смелых, конечно, никаких запретов нет.

Так, для сезона лето-2019 такие известные модные дома, как Dior, Hermes, Etro, Ermenegildo Zegna, Dries Van Noten, представили в своих коллекциях классические мужские костюмы, одетые на голый торс. Если вы не обладаете идеальной фигурой атлета или модели, от такого имиджа лучше отказаться, так как окружающие могут вас неправильно понять и перепутать с бомжом. Главная идея ношения пиджака без рубашки заключается в том, чтобы придать своем облику более неформальный вид. Этого же эффекта можно достичь, надев под костюм простую футболку — с круглым воротом или поло.

Еще одним модным на подиумах трендом стала расцветка tie-dye, которую некогда любили носить хиппи. При этом используется технология окрашивания ткани посредством сворачивания ее в клубок перед помещением в краску. Получается оригинальный узор. По мнению экспертов издания такой стиль больше подходит для музыкальных фестивалей или других богемных мероприятий. В повседневной жизни, если вам хочется чего-то яркого и дерзкого, лучше надеть гавайскую рубашку с коротким рукавом, футболку в полоску или с цветочными мотивами.

Эксперты издания также не видит большого смысла в моде на обувь, которая искусственно состарена вручную. Gucci, Balenciaga и другие бренды предлагают пару новых кроссовок по цене в среднем 700−800 долларов, которые выглядят так, как будто их носили, не снимая, лет пять.

«Вы достаете из коробки новенькие кроссовки с грязными пятнами, разошедшимися швами и, иногда, с подклеенной скотчем к верху подошвой. Если вам действительно нравится эта мода — прекрасно. Но лично я добился такого же вида своей пары кроссовок, которые купил восемь лет назад за 40 фунтов», — говорит главный редактор издания Йен Тейлор. Он рекомендует носить кроссовки в стиле ретро приглушенных цветов — возможно, в замшевыми панелями, которые выглядят хорошо даже тогда, когда обувь уже сильно поношена.

Слишком короткие шорты, по мнению экспертов, тоже не самая лучшая идея. Шорты фасонов, которые предлагают Gucci, Prada и Louis Vuitton, хорошо бы смотрелись на стройных, гладких, покрытых бронзовым загаром ногах модели Victoria’s Secret. Однако ноги большинства среднестатистических мужчин не отвечают этим требованиям и не могут поспорить красотой с ножками знойных красоток. Если на пляже такой лук еще выглядит приемлемым, то появляться в других публичных местах в микро-шортах все же не следует. Выбирайте варианты подлиннее. А если все же хотите мини-вариант, лучше всего, чтобы длина достигала где-то середины бедра. Это все еще будут короткие шорты, но они будут смотреться менее рискованно.

Весьма популярна нынче на подиумах мужская одежда сверх-ярких неоновых цветов. Модели щеголяют в полностью неоновых аутфитах. Флуоресцентные оттенки, популярные на дискотеках прежних лет, будут смотреться несколько странно на улице и, как считают эксперты издания, отдавать дешевкой. Лучше отдать предпочтение ярким, но не ядовитым тонам — оранжевому или цвету ржавчины. Причем сделать акцент на каком-то одном предмете гардероба — свитере или рубашке. А остальное подобрать в нейтральных тонах, не одеваясь ослепительно с ног до головы. Или же попробовать надеть пиджак темно-зеленого, а не традиционных синего или черного цветов. Можно также использовать и неоновый цвет, но в малых дозах — например, в качестве вставки на обуви. Или же обзаведитесь каким-то аксессуаром, который будет эффектно выделяться на фоне черных джинсов.

С осторожностью нужно подходить и к смешению различных узоров. Иначе вы будете выглядеть не стильным суперменом, а так, как будто напялили на себе все, что подвернулось вам под руку. Для начала поэкспериментируйте с чем-то попроще — к примеру, используйте сочетания разнообразных полосок — вертикальных, диагональных и поперечных. И разумнее миксовать либо узоры, либо цвета — но не то и другое одновременно.

Велосипедные очки в реальной жизни специалисты также носить не советуют — если вы не хотите походить на доставляющего товары курьера, выехавшего на задание. Выбирайте очки, которые подходят к вашей форме лица.

Ковбойские сапоги также смотрятся хорошо разве что на жителях Техаса. Если не желаете походить на танцовщика в стиле кантри на деревенской вечеринке, от пряжек и прочих «вестерн-атрибутов» лучше отказаться. Ботинки челси будут выглядеть не хуже, но менее экстравагантно.

То же касается жилетов в военном стиле, которые заставляют задуматься о том, что вы собираетесь отправиться на игру в пейнтбол или на баррикады. Можно выбрать жилеты с карманами, которые выглядят менее милитаризированно.

Фото Fashion Beans

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