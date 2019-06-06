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Убийство ребенка в Переяславе: экс-начальник областной полиции теперь будет руководить в зоне ООС
Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов (второй справа на фото), подавший в отставку после трагедии в Переяславе-Хмельницком, будет работать в зоне операции Объединенных сил. Генерал Ценов будет руководить полицейскими силами в ООС.
Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, 6 июня Ценов был представлен командующему ООС.
В операции Объединенных сил на Донбассе задействованы более тысячи сотрудников полиции. В их задачу входит выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатых веществ, поддержание порядка в зоне ООС.
Напомним, Ценов попросил отправить его в отставку после трагического случая в Переяславе-Хмельницком. 31 июня там был ранен в голову пятилетний мальчик. 3 июня ребенок скончался в больнице. Подозревают в преступлении двух местных полицейских, стрелявших по бутылкам поблизости от места трагедии. Оба подозреваемых задержаны.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!