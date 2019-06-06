Политика

"Это путь к капитуляции": Парубий отреагировал на скандальную установку Зеленского в Минске

Инициатива не открывать ответный огонь во время «режима тишины» на Донбассе, которая обсуждалась в Минске, подверглась жесткой критике частью украинского общества. В частности, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что это путь не к миру, а к капитуляции.

«Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора — наших погибших становится все больше. Мы пять лет ведем национально-освободительную борьбу, и мы хотим сообщить, и я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это путь не к миру, это путь к капитуляции», — заявил Парубий.

Спикер напомнил, что сегодня на Донбассе один воин погиб, 12 было ранено. И для него тревожно то, что украинские военнослужащие не должны открывать ответный огонь на атаки российского агрессора.

Он призвал президента Зеленского скорректировать свою позицию и «иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость».

«Мы не допустим капитуляции Украины перед российским агрессором. Я уверен, — это позиция, которую занимает сегодня украинский народ», — добавил спикер.

Отметим, 5 июня глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

Как сообщали «ФАКТЫ», на заседании ТКГ в Минске 5 июня сторонам удалось договориться о новом перемирии на период сельскохозяйственных работ. Соглашение о прекращении огня предполагается подписать на очередной встрече 19 июня. Также пошли подвижки в вопросе о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской.

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