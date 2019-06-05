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На переговорах в Минске Кучма сделал неожиданное предложение по Донбассу
На следующем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) будет рассмотрено предложение экс-президента Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, отметив, что снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».
«Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — цитирует Сайдика «Интерфакс-Украина».
По словам представителя ОБСЕ, введение против оккупированных районов Донбасса блокады весной 2017 стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».
Напомним, блокаду оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей первоначально объявили ветераны добровольческих батальонов в конце 2016 года. Перед этим бойцы добробатов потребовали от боевиков освободить украинских военных, которые содержатся в плену. В противном случае они пообещали прекратить пропускать грузы на оккупированные территории. В марте 2017 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении запрета на грузоперевозки через линию разграничения на Донбассе.
Как сообщали «ФАКТЫ», на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске сторонам удалось договориться о новом перемирии на период сельскохозяйственных работ. Соглашение о прекращении огня предполагается подписать на очередной встрече 19 июня. Также сдвинулся с мертвой точки вопрос о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской.
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