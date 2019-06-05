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Украина

В Минске прошло заседание обновленной ТКГ по Донбассу: первые детали

18:20 5 июня 2019 248
минск
Инф. «ФАКТОВ»

В Минске, где состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, сторонам удалось договориться о новом перемирии на период сельскохозяйственных работ. Соглашение о прекращении огня предполагается подписать на очередной встрече 19 июня.

Украинскую делегацию возглавлял недавно возвращенный в минскую группу Леонид Кучма (на фото). От России был Борис Грызлов, несколько месяцев игнорировавший переговоры в Минске.

На встрече сдвинулся с мертвой точки вопрос о разведении сил и отводе военной техники от Станицы Луганской. Этот процесс уже не первый год откладывается по вине пророссийских боевиков. Теперь российская сторона заявила, что разведение вполне возможно начать с 10 июня.

Место для переговоров было выбрано новое: вместо Президент-отеля участники заседания встретились в Дипломатическом сервис-холле.

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